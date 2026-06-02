醫美偷拍名單曝光 17家挨罰停業

衛福部公開17家侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單。（取自衛福部醫事查詢系統「美容醫學專區」）

日前多家知名醫美集團爆出診間違規設置攝錄影器材，各地衛生局陸續徹查轄內醫療院所，衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，截至五月廿六日，總計稽查一〇九〇家診所，經查四十一家違規，其中十七家經地方衛生局依據「醫療法」開罰，均處最高罰鍰五十萬元，並且要求停業六個月。

已稽查上千家診所 41家違規

衛福部醫事司昨日於醫事查詢系統「美容醫學專區」公布近期侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單，違規院所包括台北市大安區光澤診所、中山區南京愛爾麗診所、大安區愛爾麗診所、松山區三民光澤診所，新北市林口區林口愛爾麗診所、永和區愛爾麗診所、新莊區新莊愛爾麗診所、板橋區光澤診所、板橋區板橋光澤診所。

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中南部地區違規院所則有台中市南屯區光澤診所、西區聖宜時尚診所、西區聖宜診所，高雄市三民區光澤診所、左營區君綺美形診所、左營區博愛愛爾麗診所、新興區愛爾麗診所、左營區維馨乳房外科醫院。

劉玉菁說明，這波稽查為期一個月，以診所內是否設置針孔密錄設備為重點，各縣市衛生局持續辦理相關稽查與處分工作，並於每週三將稽查家數、違規家數、處分家數回報予醫事司，後續若有新增遭開立處分書的機構，醫事司也會將機構名單連結到「美容醫學專區」，供一般民眾查詢。

此外，劉玉菁說，衛福部自去年起將美容醫學相關院所公布於「美容醫學專區」，供民眾查詢診所服務項目與醫師專業，前述院所受停業處分期間，會先移除專區內的相關資訊，後續會再評估如何以更友善的方式呈現，方便民眾了解相關資訊。至於未來是否將此類稽查作為常態化，劉玉菁說，行政院考量事涉民眾隱私，不只醫療領域存在相關疑慮，已請相關部會盤點，後續作為將配合行政院政策。

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