天道盟詐團 撈4千萬 5波搜索逮18人

刑事局破獲假投資詐騙案，去年至今發動5波搜索，查扣手機、電腦主機等贓證物。 （記者陳建志翻攝）

誤信假投資 1人遭詐二千五百萬最慘

台中一名被害人去年誤信詐騙投資網站，被騙二千五百多萬，刑事警察局得知後組成專案小組，追查發現，在花蓮有天道盟背景的吳姓主嫌為控盤首腦，與境外機房對接，指揮國內車手面交，從去年九月至今年五月共發動五波搜索，逮捕吳男、機房首腦洪女共十八人，其中一名楊姓女子從交友網站與機房王姓男子交往後被吸收當車手，共面交提領一千多萬贓款，慘遭羈押。

吳男為控盤首腦 勾結境外機房詐國人

刑事局去年八月分析一六五資料庫被害案件，發現台中有民眾從臉書看到保證獲利的投資訊息，加入LINE暱稱「七夕竹」投資群組，並至「富存投顧」的假投資網站註冊，有人因此被騙二千五百多萬，立即組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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警方進行蒐證時，發現具有天道盟太陽會背景的吳姓主嫌（卅三歲）為控盤首腦，與境外詐欺機房對口接洽，指揮國內相關成員擔任收水、掮客及車手等角色，將詐騙贓款繳交給詐團上游。

檢警從去年九月到今年五月共發動五波搜索，前往新北市、高雄市、花蓮縣等地逮捕吳姓主嫌和洪姓（廿八歲）機房女首腦與收水、掮客、車手、機房成員等共十八人到案，並查扣現金六萬五千元、手機卅支、電腦主機、網路電話機、教戰手冊等贓證物，清查發現共有十四名被害人被騙四千多萬。

楊女網戀被吸收當車手 領千萬遭羈押

警方並發現，一名楊姓女車手（廿六歲），是從網路交友認識在機房的王姓男子（廿八歲），兩人交往之後，楊女竟被吸收擔任面交車手，前後共四次出面取款一千多萬，被捕後被法官裁定羈押，全案檢方依詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦中。

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