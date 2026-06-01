為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    自由日日Shoot》法官不認同即時遏制毒駕必要性／無保請回 打擊執法士氣

    2026/06/01 05:30 記者湯世名／彰化報導
    江男毒駕送瓦斯，擦撞路旁轎車（紅圈處）後，遭前方陣頭人員目睹並攔下。 （民眾提供）

    江男毒駕送瓦斯，擦撞路旁轎車（紅圈處）後，遭前方陣頭人員目睹並攔下。 （民眾提供）

    近期彰化縣毒駕肇事致人死傷案頻傳，針對江男吸食安非他命與依托咪酯（喪屍煙彈）駕駛滿載瓦斯桶的小貨車自撞路旁轎車，檢方聲請羈押，法院卻裁定無保請回，基層員警士氣大感受挫，質疑「抓到懷疑人生」，毒駕者卻被輕易縱放，嚴重打擊第一線執法人員的士氣，檢方昨天強調將提起抗告，彰化縣警局對此表示，支持檢方抗告。

    彰化縣警局統計，今年五月二十三至三十日共取締毒駕四十九件、酒駕九十五件，毒駕部分，檢方聲押九件、法官准押四件，裁定羈押率不到一半；上月廿八日又發生台中地方法院，針對兩名台中地檢署極力聲請羈押的毒駕者，皆裁定「無保請回」，基層警察大感錯愕，時隔僅三天，彰化地方法院裁定江男無保請回，再次引發警界及社會輿論質疑。

    警界人士指出，警政署才剛修訂作業程序，規定駕駛只要毒品唾篩陽性或拒測，警方就能以現行犯逮捕，警政署長張榮興甚至公開譴責毒駕，是路上隨時會爆炸的移動隱形殺手，然而基層辛苦查緝毒駕後，竟只能眼睜睜看著毒駕者當庭宛如無罪般離去，直呼「抓到懷疑人生」；明明毒駕者車內被警方搜出毒品，快篩也有毒品反應，法院卻不認同即時遏制毒駕，暫時與社會隔絕、避免再犯危害無辜百姓的必要性，嚴重打擊第一線執法員警的威信與士氣。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播