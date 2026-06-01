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    自由日日Shoot》驗出毒品不算證據 法界︰無異鼓勵毒駕

    2026/06/01 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    江男毒駕送瓦斯，被無保請回，檢將提抗告。（民眾提供）

    江男毒駕送瓦斯，被無保請回，檢將提抗告。（民眾提供）

    累犯不算反覆實施？ 撞他車仍屬安全駕駛？

    去年才毒駕被捕，且有開車過失致死等前科的彰化縣江姓瓦斯送貨員，涉嫌毒駕自撞路旁轎車肇事，檢方聲請預防性羈押，卻被彰化地方法院以罪證不足等理由裁定「無保請回」，法界人士質疑，檢方提供給院方的是「實打實」證據，如果連這樣都無法說服法官同意羈押，無異於政府向吸毒者宣布，「你們都可以開車上路」，民眾恐會解讀為「無異於鼓勵毒駕」。

    針對法官裁定江男「無保請回」，彰化地檢署昨表示，該案的羈押理由，是根據江男的供述、小貨車內扣案電子煙、快篩呈現江男有施用毒品的陽性反應等證據，江男又以開車運送瓦斯桶為業，他近年又反覆施用毒品，並有駕車過失傷害、過失致死紀錄，去年還有毒駕前科，這次又涉犯毒駕，極可能構成毒駕累犯，江男毫無尊重他人生命財產的意識，這是聲請預防性羈押的主因。

    一名法界人士強調，檢方不至於「只要攔查毒駕就通通押起來」，江男的職業是瓦斯送貨員，每天送瓦斯，有「反覆實施毒駕」之虞，另外，他又自撞路邊轎車，唾液檢驗確有毒品反應，去年也有毒駕紀錄，過去更有駕車過失傷害、過失致死紀錄，「這都是實打實的證據」卻被認定不足以認定不能安全駕駛，檢察官綜合評估就是「為避免危害他人，有必要羈押」，卻遇到「超佛心」法官。

    法界人士強調，法官無保請回的理由是「罪證不足」，如果連上述證據，都無法說服法官同意羈押，彷彿在告訴檢警，「你們可以回家洗洗睡了」，也無異是告訴施用毒品的人，「你們都可以上路了」，民眾恐會解讀為政府縱容毒駕、無異變相鼓勵毒駕，降低對司法的信任。

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