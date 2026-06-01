自由日日Shoot》混吸兩毒 載10桶瓦斯撞車／法官輕縱毒駕累犯 檢抗告

江男毒駕送瓦斯，擦撞路旁轎車（右圖紅圈處）後，遭前方陣頭人員目睹並攔下。 （民眾提供）

彰化縣今年五月短短一個月，發生三起毒駕重大車禍，造成四人死亡、八人輕重傷的悲劇，彰化地檢署與彰化縣警察局上月廿六日宣示「從嚴速辦」、聲請預防性羈押等遏止毒駕危害社會的鐵腕措施，不料，有開車撞死人與毒駕等前科的江姓男子，上月三十日涉嫌吸毒後駕駛滿載瓦斯桶的小貨車，恍惚自撞路旁轎車，檢方聲請羈押，彰化地院法官卻認為，檢方羈押理由尚不足以明確認定江男「已達不能安全駕駛之狀態」，裁定無保請回，重打檢、警一記耳光。

江男有撞死人與毒駕等前科

上月廿七日與廿八日，台中警方逮捕吸毒後分別開車、騎機車的蔡姓男子與陳姓男子，台中地檢署聲請預防性羈押，台中地方法院皆以無反覆毒駕之虞「無保請回」，引發社會議論；彰化縣江男的行為比台中市二人嚴重，彰化地院也是裁定「無保請回」，昨天引發社會輿論「炸鍋」，質疑法官「太佛心」、「毒駕還載十桶瓦斯上路，這還不夠嚴重嗎？」。

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警方在江男駕駛的小貨車上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙，江男唾液篩檢也有安非他命、「喪屍煙彈」二種毒品的陽性反應，江男體內的毒品濃度仍化驗中，他雖未撞傷人，卻是自撞且神情顯得恍惚，彰化地院法官卻認為，檢方聲請預防性羈押的卷內證據，尚不足以明確認定江男「已達不能安全駕駛之狀態」。

另外，彰化地檢署向法官強調，江男駕車運送瓦斯桶為業，近年反覆施用毒品，還有駕車過失傷害、過失致死等前科，去年（二〇二五年）也曾毒駕，這次又罔顧毒駕危害性，再度毒駕且載運危險物（瓦斯桶）；但法官卻認為，檢方無法證明江男有反覆毒駕之虞，裁定無保請回，彰化地檢署昨天強調，將迅速提出抗告，「守住政府保護民眾的關鍵防線」。

快篩呈依托咪酯、安非他命二級毒陽性反應

現年卅九歲的江男，案發時駕駛小貨車載瓦斯送貨，於員林市萬年路一段突然失控偏離車道，自撞路邊轎車，剛好被廟宇的陣頭團體目擊，陣頭趕緊把江男人車攔下，防止江男繼續行駛、闖下更嚴重的禍害，警方馳抵時見江男神情恍惚，毒品快篩有二種毒品陽性反應，依現行犯當場逮捕，並查扣小貨車。

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