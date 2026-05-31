恐傷遺族 台中槍擊命案裁定排除國民參審

台中市吳姓男子因酒後口角，當眾槍殺被害人。 （資料照）

台中梧棲一間KTV去年發生槍擊命案，吳姓男子因酒後口角，持槍射殺一名男子。案件日前開庭時，死者妻子哽咽說，國小四年級的孩子至今以為父親是因病過世，不希望本案因國民參審引發關注；台中地院審酌認為，案件無重大爭議，國民參審恐加劇家屬身心煎熬，裁定不行國民參審，可抗告。

死者妻哽咽：稚兒以為父病逝

廿四歲吳男去年九月在KTV飲酒消費時，與被害人因互看不順眼發生口角，被害人與友人準備離場時，二人狹路相逢，吳男當眾朝被害人胸口開槍，子彈穿過被害人手指射入胸腔，被害人當場喪命。

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中院開庭時，吳男等人坦承犯行，但案件是否經由國民法官審理，家屬間發生意見分歧。死者妻子表示，丈夫驟逝已讓家庭破碎，至今仍向年幼兒子隱瞞真相，只告訴孩子「爸爸生病離開了」，擔心國民參審受到社會高度關注，媒體報導增加後，孩子可能從新聞或網路得知父親遭槍殺的殘酷事實，對心靈造成難以彌補傷害，懇求改採一般程序審理。

不希望參審引發關注 裁准

中院認為，本案被告均已認罪，事實及責任歸屬無重大爭議，若採國民參審，審理過程勢必反覆呈現槍擊、解剖等血腥證據，不僅可能造成被害家屬二次創傷，也將影響未成年子女身心發展，認定符合不宜國民參審情形，裁定不行國民參與審判，由通常程序審理。

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