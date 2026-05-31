半年出數十起車禍 警揪出他詐和解金還毒駕

侯男半年內製造數十起假車禍以詐取和解金，警方逮人並查獲毒品。他竟瞎扯遇「卡車關」，警方在移送後，南檢聲羈獲准。（民眾提供）

騎機車的侯姓男子半年內發生數十起車禍，每次都向民眾索討和解金，台南市警一名交通分隊分隊長發現情節不尋常，報請台南地檢署偵辦，檢警逮人時還查獲侯男持有毒品，以毒駕與詐欺等罪將他法辦，台南地院認為他反覆實施犯罪，裁定羈押。

反覆實施 收押

該名交通分隊長是在整理交通事故資料時，察覺數據異常，紀錄顯示過去半年內，侯男騎機車在不特定道路頻繁地與他人發生碰撞，高達數十起；警方啟動調查，陸續通知與侯男發生車禍的對造民眾，前來警局說明經過。

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據調查，侯男是騎車隨機尋找認為適合的開車駕駛人，比如出現超越停止線、闖紅燈或逆向行駛等違規車輛，靠近對方刻意製造擦撞，利用對方違規理虧的心理索取「和解金」，金額三千到五千元不等；不少人為息事寧人、不願耗時報警等考慮，便私下掏錢賠償。

侯男食髓知味後，持續以相同手法製造碰撞，靠著假車禍獲取不法利益，受害人眾多。

警方報請台南地檢署指揮，將侯男逮捕，還查獲他持有二級毒品安非他命及檢測出血液呈陽性反應。侯男否認詐財，對於頻繁發生車禍，辯稱「運氣很差，可能是卡到車關，才會一直出車禍，最近想去廟裡化解」等語，但不被警方採信，認定他涉犯詐欺取財、毒品、毒駕等罪嫌疑重大。

警方呼籲，發生交通事故時，無論車損狀況如何，務必第一時間通報警方，切勿為了省時或聽信單方說詞便私下和解，透過正規報案程序與肇責鑑定，能有效避免遭敲詐，確保雙方權益不受侵害。

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