警署裝檢大改革 不再大拜拜 落實自主保養

警政署後勤組到各警察局執行裝檢勤務，警分局或派出所擺滿各式警用裝備。 （記者邱俊福翻攝）

警政署裝檢大改革！警政署後勤組為貫徹員警平時對於槍械、防彈背心、頭盔等裝備的保養維修責任，過去從派出所、警分局、警局到署部，皆訂有相關的檢查次數，只要每逢裝檢，不論哪個機關，陳列出示供檢查，總像大拜拜一樣，往往遭人詬病，影響勤務出勤，因此後勤組明年起將裝檢業務進行三項革新，除要求裝備不集中待檢、刪除派出所雙週檢規定，署也不再下鄉，以書面審核為主，期「少一份重複、多一份效率」，能落實自主性的常態化保養。

少一份重複 多一份效率

後勤組表示，以往，警用裝備的裝檢規定，署部每兩年組團一次到各警察局，在局本部審查數量報表、檢查紀錄等書面資料，並抽檢該警察局警分局，警分局為此都會將短槍、步槍等警用槍械，以及防彈背心等相關裝備，預先陳列在警分局適當的場所，預備供署部裝檢。

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各警察局的裝檢則每年一次、警分局半年一次，派出所則雙週一次；因此，每次的裝檢，警分局或者派出所擺滿各式警用裝備、資料供審查，甚至警局還一併裝檢警用汽車、機車，排滿警分局前空地；為此，基層出現許多聲音，認為為應付上級頻繁的裝檢，不僅影響日常的出勤，平時經費有限下，總等待到署部裝檢，進行一次性的檢修，以免因裝檢不合格，遭到署的懲處。

刪派出所雙週檢、改書面審

後勤組表示，警用裝備配發到各警察局後，各警察局主官、主管負保養維修責任，署部僅為決策單位，故保養維修應回歸各警察局，讓裝備的保養能自主性維護，使裝備保養「生活化、常態化」；因此，今年因應年底選舉，署部採書面審核外，明年起也全面簡化裝檢業務，調整往年實地裝檢方式，改書面審核為主，除書面審查發現數據有異，或裝備發生重大事故，署始派員實地檢查。

此外，明年起，規定裝備不得集中陳列裝檢，裝檢人員須親赴被抽檢的單位存放處，進行檢查，倘若部分裝備正出勤在外，則進行複查即可，不須影響到正常的巡邏等勤務，也免除員警搬運、鋪張擺設的人力與時間；另為落實常態化自主保養，刪除派出所雙週檢的規定，期能建立員警平時就裝備保養的好習慣。

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