當兄面亂刀弒母 28歲男墜樓亡

王男持菜刀弒母後，從高樓墜落地面，傷重不治。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市七堵區明德二路一處民宅，昨天傍晚傳出弒母人倫悲劇！廿八歲王姓男子疑似為了一件舊外套，與在廚房做菜的五十八歲母親發生激烈爭吵，王男竟衝進廚房搶走母親手上的菜刀狂砍對方，行凶後從高樓墜落地面；消防救護人員獲報趕來將母子送醫，王母腹部刀傷嚴重，失血過多不治，王男也傷重不治，確切事發情況正由檢警進一步釐清。

父守兒旁大喊：

我老婆在裡面身中多刀

基隆市警三分局約於昨天傍晚近六時獲報，指稱七堵區明德二路一處社區大樓發生家庭糾紛，消防救護人員趕抵時，發現王男倒臥在一樓地面，全身多處骨折，失去呼吸心跳。王男的父親驚魂未定地告訴救護人員：「我老婆在裡面身中多刀！」

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母子吵外套 哥勸阻無效

據稱母子發生衝突時，王男的哥哥在現場勸阻，可惜未能制止悲劇發生。救護人員進屋發現王母倒臥住處陽台，腹部刀傷深及臟器，失血過多不治；王男墜樓時先撞擊一樓遮雨棚才摔落地面，亦因傷重無法救回。

警方初步調查，死者一家四口在當地居住十多年，王父與長子在修車廠工作，家庭狀況單純；王男疑為了一件舊外套與母親起口角，質疑為何只有哥哥有，他卻沒有，隨後情緒失控行凶。警方已報請檢察官相驗及釐清確切原因。

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