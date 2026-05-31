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    首頁 > 社會

    警示戶查證無辜 警可先通報解除

    2026/05/31 05:30 記者蔡淑媛、許國楨、邱俊福／綜合報導
    製表：美編組

    製表：美編組

    警示帳戶除了不起訴處分書等「司法判決確定」案件為解除要件外，若符合遭詐騙集團惡意報復，比如遭小額匯款騷擾，或三方詐騙案、存款帳戶遭盜（冒）用等情被列警示帳戶，刑事警察局與台中市刑警大隊等警方單位表示，帳戶所有人可檢具對話紀錄、交易資料等佐證，親赴案件管轄分局申請撤銷警示，經查證屬實，警方即可先通報金融機構解除警示，無須等待冗長司法程序。

    不必苦等冗長司法程序

    遭詐團報復受害的林醫師說，她不只是警示帳戶被停用，由於銀行衍生管制帳戶，名下所有金融帳戶都無法使用網路銀行，一切只能臨櫃提領及匯款，一天甚至跑四、五次銀行，相當不便。

    台中市法制局長李善植表示，實務上發現不少民眾遭詐騙集團惡意報復，也有詐團為自己網購，卻騙人匯款，甚至有公司老闆因此生意倒閉。

    由於一般警示帳戶要等到偵結不起訴，或等兩年期滿後自動解除，如果想要提前解控的流程甚為繁複，建議政府除了建立收款人入帳同意機制，還可研議受款人供一定擔保後，可以先解除警示帳戶。

    李善植提醒，網路賣家選擇合法電商平台交易，買家也要慎選合法賣家。

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