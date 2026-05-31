女醫遭惡整成警示戶 推收款人也需防詐機制

製表：美編組

嚴重影響無辜收款人的生活

台中一名醫師網拍住宿券，提供帳戶給買家匯款，察覺對方疑似詐騙集團後封鎖，卻遭惡意報復，將她的帳戶做為詐騙帳戶，導致慘被列為警示戶，連帶名下所有金融帳戶也因衍生管制而無法使用；這名女醫認為個人帳戶應有防受害的保護機制，發起、推動「收款人入帳同意制」，主張陌生帳號首次匯款時，應由收款人確認後再入帳，並提案公共政策網路參與平台，不到二十天已有約二二〇〇人附議。

刑事警察局表示，考量自動化即時匯款（如網銀、ATM、跨行轉帳）的訴求是快速與便利性，若匯款須收款人確認，就便捷性而言具相當挑戰，有待各大金融機構資訊系統與核心架構配合，此部分將在跨機關相關會議上提供主管機關金管會研議。

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女醫名下金融帳戶 瞬間全無法用

林醫師說，台灣現存警示帳戶將近十五萬戶，許多當事人像她一樣因無辜收到詐騙款項而遭帳戶凍結，但警示解除程序時間視司法進度而定，從六個月至兩年不等，警示帳戶一般會在兩年後自動解除，卻已嚴重傷害無辜收款人的生活，只要能預防一個無辜警示戶的產生，就可以減少一個人或一個家庭承受帳戶凍結、薪資中斷、信用受損的痛苦。

全國近15萬警示帳戶 不少無辜受累

台灣目前有匯款端的收款人戶名顯示功能，這是保護匯款人不轉錯帳，但收款人的部份，詐騙集團仍能誘導他人將金流轉入無辜第三方帳戶，收款人對是否接受匯款毫無選擇權，一旦詐騙款項入帳，帳戶即可能遭警示，當事人卻無從事先拒絕或防範。

林醫師倡議建立收款人入帳同意機制，當陌生帳號首次匯款時，系統通知收款人，由收款人選擇接受或拒絕，再決定是否完成入帳，就像收掛號信需要簽收一樣，收款人對匯入的錢，也應該有簽收或拒收的權利。

推動收款人入帳同意制 確認再入帳

林醫師說，國際尚未有國家建立完整的「收款人入帳選擇權」保護機制，台灣有機會成為先行者；她建議未來可透過銀行App、網銀或簡訊通知，建立類似「陌生訊息請求」的機制，對於薪轉、家人、固定客戶、已往來帳戶，可列入白名單維持便利；但對陌生帳戶首次匯款、不明來源款項、短時間異常匯入等情境，應讓收款人有權利拒絕。

該倡議在threads受到討論，幾個貼文瀏覽次數逾六十萬、三十萬次，有網友自稱是二十三歲窮苦社畜，弄丟背包也不知帳戶如何流出就遭警示；也有網友稱帳戶平白多了幾千元，就變警示帳戶。

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