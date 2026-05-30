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    中國女假旅遊金門賣春 多名國軍捲入 檢警查扣證物 釐清國安疑慮

    2026/05/30 05:30 記者吳正庭、方瑋立／綜合報導
    移民署專勤隊與金門警方日前在一家養生會館，查獲有中國女子「假旅遊、真賣淫」從事性交易。（讀者提供）

    移民署專勤隊與金門警方日前在一家養生會館，查獲有中國女子「假旅遊、真賣淫」從事性交易。（讀者提供）

    金門縣警察局與移民署金門專勤隊在金湖鎮一家養生館查獲「假旅遊、真賣淫」的卅六歲中國籍李姓女子，追查出她與十多名軍職人員在養生館性交易。金門地檢署偵辦後，將李女遣返，養生館吳姓負責人則被依妨害風化等罪諭知十萬元交保；檢警同時查扣相關事證，釐清與中國人士接觸的軍方人員有無涉及國安疑慮。

    女循小三通到金門 藏身養生館

    檢警追查，因相關帳冊使用的都是代號和化名，正持續釐清涉及性交易的軍職人員確切身分。陸軍金門防衛指揮部表示，已於昨天進行內部清查，有七名士官兵陸續接到警方約談，這七人當中，僅有部分人員承認涉及性交易。

    金防部強調，對於防區涉案官兵，分「違法」、「違規」兩部分處置，前者靜待司法單位調查結果，後者由內部啟動行政調查後，包括是否未按「正義專案」的規定，與中國人士接觸後應依規定回報，違規者均視所犯情節加以懲處。

    金防部：違規部分 視情節懲處

    據指出，該名李姓中國女子本月八日循小三通到金門旅遊，實則前往養生館賣春，她的個頭嬌小、骨架纖細，上妝後相貌不差且看來年輕許多。

    金門地檢署是在本月二十二日接獲金門縣警局金湖分局通報，指派檢察官指揮偵辦，二十四日由金湖分局會同金門專勤隊搜索養生館，起出性輔具、情趣用品、保險套等物。檢方複訊後認為，吳姓負責人涉犯刑法妨害風化及違反兩岸人民關係條例，諭知交保候傳。

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