打死前妻 竟賴她自己吸毒喪命

台中地院國民法庭昨天審理涉嫌打死前妻的三十歲張姓男子家暴致死案，張男面對指控，全盤否認犯行，辯稱從頭到尾沒有動手，反指稱是前妻自己施用二級毒品「喪屍煙彈」後失控所致。他的說詞與相驗結果不符。（資料照）

台中地院國民法庭昨天審理涉嫌打死前妻的三十歲張姓男子家暴致死案，張男面對指控，全盤否認犯行，辯稱從頭到尾沒有動手，反指稱是前妻自己施用二級毒品「喪屍煙彈」後失控所致。法官當庭追問：「你有看到她身上的傷勢嗎？」張男沉默片刻後稱「沒有」，不過其說詞與相驗結果不符。

法官：你有看到她的傷嗎？

家暴男沉默片刻後：沒有

檢警追查，三十三歲陳姓女子生前長期遭張男家暴，法院早已核發保護令，禁止張男接觸，不料去年九月二十二日，張男違令開車載陳女外出，途中二人疑爆發激烈爭執，張男涉持棍棒及徒手痛毆陳女頭部及上半身，造成陳女顱內出血、重度腦傷，陷入昏迷瀕死。

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張男未報警或送醫，反而載著陳女四處移動，甚至從台中開到彰化洗車場清洗車內血跡，企圖湮滅證據。隔天凌晨三時許，張才將陳女從副駕駛座拖下車，棄置在台中大雅區鄰居閒置的房屋騎樓後，返家找父親「幫忙處理」，自己又駕車離去。

張男昨在庭上辯稱，案發前，陳女主動要求他載她去找藥頭，前妻吸毒後情緒失控，「一直晃、一直亂」，開車門時也站不穩，他兩度攙扶對方上車，之後陳女逐漸昏睡、吐口水、眼睛睜不開，他察覺狀況不對，但因自己遭通緝，不敢送她去就醫。

張男稱，有拿手機錄影自保，甚至上網搜尋「怎麼叫醒叫不醒的人」。但他始終沒報案，而是載著陳女開開停停長達數小時，直到凌晨才聯繫家人，檢方認定張男涉案重大，依重傷害致死等罪起訴。

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