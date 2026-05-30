88會館郭哲敏 二審改判9年8月

博弈洗錢大亨的八八會館負責人郭哲敏。（資料照）

被稱為博弈洗錢大亨的八八會館負責人郭哲敏，被控從事地下匯兌洗錢二一八億元、獲利三十五億元，新北地院去年五月依違反銀行法將他判刑十一年八月。高等法院昨宣判，郭哲敏刑度略減，獲判九年八月徒刑；一審各判刑九年八月的郭男親信張旭昇及大帳房杜韋蓁，二審改判六年及七年六月徒刑。

較一審減兩年

高院指出，郭哲敏實際地下匯兌犯罪所得低於原審認定，且已坦承營利賭博洗錢犯行，並繳清原審判決的犯罪所得，杜韋蓁、張旭昇等人也坦承犯行並繳交犯罪所得。

請繼續往下閱讀...

高院除將郭哲敏改判有期徒刑九年八月，同時沒收已繳庫犯罪所得七七五九萬餘元，另追徵卅三．五五億元；也獲改判的杜韋蓁、張旭昇，還另涉二十項洗錢罪，各獲判六月徒刑、併科罰金四萬元；其餘十三名被告則分別判刑一年一月至七年四月不等。

郭哲敏經營線上賭博網站獲利約卅五億元，並從事地下匯兌，經手資金高達二一八億元、獲利逾一．二億元，不法所得合計約卅七億元。一審新北地院依非法辦理國內外匯兌業務等罪，判刑十一年八月，宣告沒收已扣案、市值約兩億元的八四一萬顆泰達幣及卅五億餘元犯罪所得。

一審認定十七名被告中，十五人有罪、兩人無罪，其中杜韋蓁、張旭昇因違反銀行法各判九年八月徒刑，另涉二十項洗錢罪；其餘被告則分別判處一年二月至九年不等徒刑。昨天高院宣判，多數被告均獲減刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法