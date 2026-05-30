環管署長顏旭明涉貪1.3萬 16天起訴

前環境部環境管理署署長顏旭明涉貪案，台中地檢署歷經十六天偵查後火速偵結。（資料照）

前環境部環境管理署署長顏旭明涉貪案，台中地檢署歷經十六天偵查後火速偵結，認定顏男涉嫌以首長特別費支付親友聚餐、將署長公務車當私人座車使用，不法所得共一三八二一元，昨天依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪起訴。

拿公費辦家聚、公務車私用

檢方調查，六十三歲顏旭明擔任環管署署長時，每月可核銷一萬八千一百元的首長特別費，卻涉嫌將公務用途的特別費，挪作私人家庭聚餐支出，曾前往新北市餐廳與親屬聚餐；事後將發票交由不知情幕僚協助核銷，並在公文中登載「與民間友人餐敘」，藉此向機關申領首長特別費。

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除餐費問題，檢方也查出環管署名下的一輛特斯拉電動公務車，長期由顏旭明當成私人交通工具，多次自行駕車南下雲林探視父親，至少十四次往返虎尾、南屯等地，相關eTag通行費與充電電費共二九三八元，均以公務用途名義核銷。

繳回款項認罪 檢建請給緩刑

檢方表示，顏旭明到案後坦承犯行，涉案款項均繳回，考量其犯後態度及各筆犯罪金額均未逾五萬元，建請法院量處適當之刑並諭知緩刑。

台中地檢署是在五月十三日指揮台中市調查處兵分多路搜索顏旭明住處、署長辦公室等七處地點，並約談顏男及多名證人到案，複訊後認定顏涉犯貪污及公務背信等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知三十萬元交保，限制出境、出海。

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