王大陸可免關 檢上訴:判太輕／替女友出頭 違法查個資判6月

檢方認為王男獲判有罪部分量刑過輕，無罪部分則是法院認定事實及適用法律有違誤，對包括王大陸在內的全部被告提起上訴。（資料照）

藝人王大陸涉斥資三六〇萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮查集團首腦陳男的個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資。新北地院四月間判決王大陸擅查陳男個資部分無罪，擅查潘男親屬部分判刑六月；檢方認為王男獲判有罪部分量刑過輕，無罪部分則是法院認定事實及適用法律有違誤，對包括王大陸在內的全部被告提起上訴。

無罪部分 檢也不認同

檢方調查，王男不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，去年二月游帶著王，找游的好友劉員幫忙，劉登載不實查詢事由協助查詢陳男個資，透過游傳給王。

請繼續往下閱讀...

合議庭認為，王、游、劉三人被訴違反個資法部分，證據固能證明三人有「未依法利用個資」客觀行為，進而侵害陳男資訊隱私權，但不足以證明三人主觀上具有「意圖為自己或第三人不法利益或損害他人利益」的特別主觀不法要件，此部分無罪。

但劉男以不實查詢事由查詢個資並洩密，合議庭認定他觸犯公務員登載不實準文書、洩漏國防以外秘密罪，判刑一年四月。

檢警追查，王大陸另因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳則涉向不詳徵信業者購入潘男哥哥個資，另透過管道取得潘男胞姊的地址與手機；游獲知後回報給王、闕兩人知悉，委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

合議庭認定，王、闕、游、陳等人均有罪，考量被告游、陳及其陳姓小弟已與被害人達成調解並賠償，各判刑三月；王、闕未和解賠償，各判刑六月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法