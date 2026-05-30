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    首頁 > 社會

    誤催嬤機車油門 7歲童撞進垃圾車底輾斃

    2026/05/30 05:30 記者陳冠備／彰化報導
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    彰化縣芳苑鄉廿七日發生死亡車禍，出生不久即喪父的七歲李姓男童，乘坐外婆機車返家，上車時手部疑似誤觸機車油門，機車暴衝摔入前方垃圾車底部，垃圾車又正在起步，未戴安全帽的李童頭部遭輾，當場身亡，整個過程僅三秒；外婆雖趕緊撲倒，試圖將孫子拉出車底，但已救不回孫子，跪倒在地痛哭自責，警方依過失致死罪將司機函送法辦。

    車未熄火 孫誤觸 嬤撲救不及

    事發於廿七日下午五時十二分許，當時芳苑鄉公所垃圾車執行垃圾收運作業，行經二溪路草二段一間農業肥料行附近。外婆則載李童在此買肥料，祖孫戴著同款紅色遮陽帽，有說有笑，肥料店工作人員將肥料放在機車腳踏墊，當時機車未熄火，外婆立於機車左側，握住機車龍頭，李童爬上機車座椅，可能身高不足，身體失去平衡往前傾，下意識握住手把，疑因此觸動油門，機車瞬間暴衝。

    機車往前衝約三公尺，隨即傾倒，男童也跌落地面，摔入垃圾車底部右後輪前方，外婆見狀奮不顧身撲倒在地，試圖拉出男童，但垃圾車已起步壓過李童頭部，李童當場頭顱破裂死亡。

    垃圾車駕駛 過失致死函辦

    警方初步調查，垃圾車駕駛當時處於視野死角，未察覺異狀，仍持續緩行前進，車輪輾壓男童頭部，依過失致死罪函送彰化地檢署，確切肇事原因仍待調查鑑定。

    哀！出生三個月 父病逝

    當地村長表示，李童出生三個月時爸爸就因癌症病逝，媽媽將他帶回芳苑老家，由外公外婆協助照顧，李童最黏外婆，祖孫感情深厚。芳苑鄉長林保玲得知消息後一度哽咽說，男童是她從小看著長大的孩子，貼心懂事，她到社區參與活動，李童會熱情喊著「鄉長阿嬤好」，如今回想雙方互動，不勝欷歔。

    慟！外婆跪地痛哭自責

    芳苑鄉公所表示，公所已派員至喪家慰問，全力協助後續事宜；清潔隊車輛依規定均有保險，其中個人意外險身故十萬元保險金已交給家屬。

    下一秒機車突然爆衝，男童摔入前方正在執行勤務的垃圾車底部，當場遭輾斃。（民眾提供）

    下一秒機車突然爆衝，男童摔入前方正在執行勤務的垃圾車底部，當場遭輾斃。（民眾提供）

    男童身高不足，爬上機車座椅時因身體失去平衡往前傾，阿嬤還上前攙扶。 （民眾提供）

    男童身高不足，爬上機車座椅時因身體失去平衡往前傾，阿嬤還上前攙扶。 （民眾提供）

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