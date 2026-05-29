美甲師閨密 晚上兼差分裝毒品

警方在嫌犯租屋處查扣近4千包毒咖啡及卡西酮原料。（警方提供）

刑事警察局破獲一處毒咖啡分裝場，查出六十五歲陳姓男子吸收兩名林姓美甲師閨密加入製毒分工，兩人白天在傳統市場擺攤、經營美甲美容，深夜將租屋處變成毒品工廠，利用粉紅色封膜機、化妝刷分裝毒咖啡包，宛如「時間管理大師」，全案詢後依毒品罪嫌送辦，檢方聲押三人獲准，近日偵結起訴。

３男女收押後起訴

刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊先前接獲情資，台中地區有製毒集團涉嫌大量分裝新興毒咖啡包，報請台中地檢署檢察官林宜潔指揮偵辦，並與台中市警方成立專案小組蒐證。

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經查，以陳男為首的集團，承租中市西屯區一處住宅為毒品加工據點，集團成員平時看似與一般民眾無異，其中三十七歲、三十四歲林姓女子，上午在市場擺攤賣雜貨，下午從事美甲美容業，晚間則在租屋處分裝毒咖啡包。

專案小組發現，由於她們熟悉美容器材操作，竟拿化妝刷充當毒品粉末清潔工具，還搭配少見的粉紅色封膜機封裝毒咖啡包，整座分裝場宛如「粉紅泡泡工廠」。

警方蒐證完備後，持搜索票攻堅，當場查獲第三級毒咖啡包三八八五包、卡西酮原料四包、K他命八十九包等大批證物。

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