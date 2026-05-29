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    首頁 > 社會

    女砸470萬送賓士超跑定情 花美男搞失蹤

    2026/05/29 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    羅男以假結婚、真詐財手法騙取女子花費470萬元，購買二手M-Benz AMG GT R供其使用。（彰化地檢署提供）

    羅男以假結婚、真詐財手法騙取女子花費470萬元，購買二手M-Benz AMG GT R供其使用。（彰化地檢署提供）

    以結婚為前提…至少5女受害

    卅三歲羅姓男子透過網路交友平台，以「假結婚、真詐財」手法騙婚詐財，以甜言蜜語、送鑽石戒指博取信任，再遊說女方辦貸款、買精品給他，其中一名「暈船」的女子豪砸四七〇萬元，為羅男購入有「綠惡魔」之稱的賓士超跑，另一女則貸款買上百萬元的賓士車送他，已知五人受害，彰化地檢署廿七日依涉嫌詐欺取財罪且有再犯之虞，向法院聲押獲准。

    彰化地檢署表示，日前接獲被害人報案指稱，她們與羅男交往後，羅男宣稱以結婚、共組家庭為交往前提，甚至還主動求婚、贈送定情戒指，營造深情形象，待取得女方信任後，再以「資金周轉」、「投資」、「手頭緊」等理由，要求被害女子協助貸款或購買精品給他。

    據了解，羅男長相清秀，頗似韓國的「花美男」，他不是用炫富吸引女人注意，而是透過甜言蜜語攻勢，讓女網友墜入情網，已知有二名女子買賓士車送他，其中一女說，因深信兩人即將步入婚姻，她花四七〇萬元購買一輛二手M-Benz AMG GT R（原價千萬）的超跑給羅男，另一名女子辦貸款，買價值上百萬的賓士車送羅男，她想當結婚用車，不料，羅男收車後大搞失蹤，她才驚覺自己被騙了。

    檢方於本月廿六日指揮彰化縣警察局員林分局，到新北市拘提並搜索羅男住處，查扣教戰手冊、求婚戒指等證物，以及犯罪所得現金一一六萬元、多件精品服飾、皮包，超跑也一併查扣。

    詐欺取財罪、有再犯之虞 收押

    彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，經查羅男透過交友平台認識被害人，先送鑽戒取信女方，再要求女方貸款供他花用，金額從數十萬到數百萬不等，已知至少五女受害，檢方認定羅男涉案重大，且有湮滅證據與再犯之虞，向法院聲押獲准。

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