陳重文圖利案／出庭扯謊 台智光董事長李慶煌起訴

台智光董事長李慶煌，因出庭時涉嫌作偽證，遭起訴。（資料照）

國民黨台北市議員陳重文施壓社會局，讓公托監視器案由台智光承辦後再轉包立錡公司，不法獲利三二一萬餘元，一審依圖利罪判刑八年六月；台通光電、台智光董事長李慶煌（見圖，資料照），則因出庭時涉嫌作偽證，遭法院告發並移送偵辦。台北地檢署偵查發現，李曾與關鍵廠商會面，卻當庭否認認識對方，並將關鍵媒合會面辯稱僅為「擦身而過」，偵結後依刑法偽證罪提起公訴。

柯文哲 他字案偵辦中

本案源於前台北市長柯文哲任內，北市府與台智光間爆發的警用監視器傳輸費率爭議。北檢除偵辦陳重文涉圖利案，之前也對柯文哲另分「他字案」，持續深入偵辦中。

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檢方調查，台智光因監視器網路傳輸費率爭議與北市警局發生糾紛，李慶煌因此請託時任市議員陳重文協助。隨後，陳於二〇二三年初透過他人牽線，介紹經營監視器系統、具相關專業背景的維鑛科技負責人康立錡與李認識。檢方查出，同年四月七日，陳重文安排李慶煌、台智光顧問陳豐源等人，前往其辦公室與康立錡會面，當天康除向李自我介紹外，並當場分析台智光既有供應鏈的缺失與弱點，表達希望成為直接供應商的意願，再親自遞交名片。

不過，李慶煌出庭作證時，否認認識康立錡或曾在陳重文辦公室見面，並稱僅擦身而過，對於遞名片與合作討論也稱沒有印象、不清楚是不是陳重文介紹等語。但檢方比對證據後發現，康立錡已坦承當日確有遞交名片，並與李慶煌深入討論合作內容。

檢方起訴指出，偽證罪成立不以影響判決結果為必要，只要在偵查或審判中，就重要事項故意虛偽陳述即構成犯罪，李慶煌明知陳重文涉以議員身分協助媒合廠商、恐涉及利益輸送，仍於庭上作偽證，已妨礙法院釐清事實真相。

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