自由日日shoot》恐怖毒駕！聯結車國道連撞8車10傷 收押

李男涉毒駕聯結車，行經國道一號台南段失控追撞8車，造成10人受傷。警方於車內查扣毒品咖啡包，因罪嫌重大，已遭法院裁定羈押。（取自1968即時路況）

國道一號高速公路台南永康路段，前天發生嚴重毒駕車禍，李姓聯結車駕駛吸食毒品後開車，在北向路段失控追撞前方八輛汽車，造成十人受傷（見上圖，取自1968即時路況）；台南地檢署認定李男犯毒駕罪嫌重大，有反覆實行之虞，昨向台南地方法院聲押獲准。

李姓司機肇事後，國道公路警察局第四公路警察大隊獲報趕抵現場，對肇事駕駛展開調查，訊後將李男依公共危險移送法辦。

請繼續往下閱讀...

調查指出，李男施用毒品後，仍執意駕駛聯結車開上國道，當車輛行經台南市永康區國道一號三二五公里處時，精神恍惚，未能安全控制車輛，猛烈撞擊前方八輛汽車，造成十名民眾受傷。

警方當下對李男實施唾液快篩測試，呈現毒品陽性反應，李男疑似使用俗稱「喵喵」的第三級毒品，因此對卡西酮有陽性反應；警方同時對肇事的聯結車進行搜索，當場查扣多達廿二包、已使用過的毒品咖啡包殘包，顯示其駕駛前確實曾吸食毒品。

檢察官訊問認定，李男涉犯毒駕不能安全駕駛罪，犯罪嫌疑重大，同時考量李男駕駛大型車輛又吸毒，對交通安全構成極大威脅，且有反覆實行犯罪之虞，因此複訊後聲請羈押，經台南地方法院審理，裁定准予羈押。

檢方呼籲，毒駕犯行不僅危害自身，更對無辜民眾生命財產造成重大損害；法務部及高等檢察署已責令所屬，從嚴從速偵辦毒駕案件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法