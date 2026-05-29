自由日日shoot》喪屍煙毒附身流竄 持有電子煙 修法補漏要開罰

衛福部長石崇良坦言，雖然菸害防制法全面禁用電子煙，卻對「持有」缺乏罰則。（記者林志怡攝）

現今第二級毒品「依托咪酯」與其類似物，常被製成俗稱「喪屍煙彈」的電子煙彈，成為吸用者毒駕的主要元兇之一。衛福部長石崇良坦言，雖然菸害防制法全面禁用電子煙，卻對「持有」缺乏罰則；國民健康署表示，目前已規劃修法，立法後持有電子煙，除沒入外，還可處二千元至一萬元罰鍰。

衛福部國民健康署長沈靜芬表示，這次修法也同步強化網際網路平台管理及責任，要求網際網路業者建立菸害防制違法資訊風險管控與自律管理機制，並善盡善良管理人注意義務，不得以平台為開放式內容或自然生成資訊為由規避管理責任；相關管理機制亦須提供主管機關備查。

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她指出，現行法規已對使用電子煙行為訂有處罰規定，違者可處二千元至一萬元罰鍰，但對持有電子煙無明確罰則，因此衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，未來除可依法沒入，亦將比照使用行為，處台幣二千元至一萬元罰鍰。

國民黨立委陳菁徽指出，毒駕已是嚴重公共安全危機，其中將依托咪酯製成煙彈、煙油，讓使用者搭配電子煙吸食，十八至廿三歲是重災區。國民黨立委邱鎮軍表示，是否可提高罰則讓販售者不敢賣、持有者不敢拿？

石崇良說，對於持有電子煙彈缺乏罰則，相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議，此外，對於依托咪酯代謝速度較快，後續會調整檢驗方法與標準，由食藥署會同專家、法務部等討論。

毒駕前三名：

安毒、Ｋ他命、喪屍煙彈

警政署為打擊毒駕，去年底引進「唾液毒品快篩試劑」的新式執法政策後，統計今年至四月共查獲移送四七二五件毒駕案件，相較於去年同期升高近三倍，其中百分之九十八的案件，都是員警第一時間在街頭攔查舉發；經分析，透過唾液快篩檢出毒駕案的各類毒品陽性率最高者、查獲件數最多的是安非他命類三一一九件，其次是K他命九七四件、依托咪酯類七四五件、海洛因等鴉片類五一九件。

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