載5千支彩虹菸 毒駕抖著手送貨 單次查獲最大量 犯嫌羈押

21歲吳姓男子吸食K菸後，載運5千多支三級毒品彩虹菸到花蓮，被警方查獲。（警方提供）

毒品集團將大批彩虹菸載至東部，毒害東台灣！廿一歲吳姓男子吸食K菸後，從桃園開車出發，將卅大袋五四四五支、重八點六公斤的三級毒品彩虹菸「送貨」到花蓮，開到花蓮新城鄉時被警方攔截送辦，創下全國單一次查獲彩虹菸的最高紀錄。

上路前拉K 從桃園運到花蓮

花蓮地檢署審酌被告不僅毒駕，而且運毒數量甚鉅，路程橫跨多個縣市，若毒品流入社會將嚴重戕害治安，考量被告吳男有高度逃亡、滅證及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

吳男於本月廿六日中午，吸食摻有三級毒品K他命的K菸後毒駕上路，車上載有大量彩虹菸，從桃園、新北、宜蘭，駛向花蓮縣境，晚間九點十五分在台九線新城段被警方攔獲。

警方查緝毒駕 準現行犯逮捕

新城警分局表示，警方當時進行查緝毒駕擴大臨檢，攔下吳男的車，見其神情慌張、言詞閃爍，尤其他的雙手不自主地顫抖，有明顯毒駕徵兆，加上吳男是列管毒品人口，要求進行唾液快篩時，吳男情緒激動拒測，警方認為吳男已達無法安全駕駛程度，依公共危險罪準現行犯逮捕。

警方執行附帶搜索，還查獲施用K他命的K盤、K他命晶體一罐、電擊棒一組、現金一萬三千五百元及手機等物，對吳男實施唾液毒品快篩檢測，確認呈現K他命陽性反應，認定其涉犯毒品危害防制條例「運輸第三級毒品」、刑法「不能安全駕駛」等罪嫌疑重大，將他移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法