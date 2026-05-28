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    首頁 > 社會

    竟在偵防車性侵少女疑犯／彰化偵查佐 2大過免職送辦

    2026/05/28 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化警分局一名偵查佐被控涉嫌對未成年女性嫌犯性侵，全案釐清偵辦中。（記者湯世名攝）

    彰化警分局一名偵查佐被控涉嫌對未成年女性嫌犯性侵，全案釐清偵辦中。（記者湯世名攝）

    彰化警分局一名黃姓偵查佐被控在偵辦一起毒品案時，涉嫌在偵防車上對一名十六歲女性嫌疑人性侵得逞，縣警局調查雙方確實有發生性行為，以影響警譽為由記二大過免職處分，直屬小隊長、偵查隊長與分局長都被記過或申誡處分；被指控的黃員喊冤稱雙方是「你情我願」，少女則指控被強迫發生關係；縣警局調查後將全案依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    該起性侵疑雲在警界傳開，不少人震驚，直呼黃員是毒品案承辦小組成員，對方還是毒品案的嫌疑人之一，即使雙方是「合意」仍屬重大違紀，最扯的是雙方發生關係地點竟然還是在偵防車上。

    少女告知雙親 驗傷提告

    據了解，彰化警分局最近查獲一起毒品案件，將少女等多名嫌犯帶回偵查隊偵辦，黃姓偵查佐與少女互相加LINE，隔天即開著偵防車到少女住處接她到偵查隊辦案；少女指控說，期間一起用餐後，黃員竟在偵防車上強行與她發生性行為，她無力反抗被性侵得逞。事後少女返家告知雙親此事，到醫院驗傷後向警方報案指控黃員涉嫌妨害性自主。

    彰化警分局受理後立即向彰化地檢署呈報，並對該輛偵防車進行採證；初步了解，從警七年的黃員喊冤稱，雙方發生關係是「你情我願」，絕無暴力脅迫將少女性侵，不過他對於犯下這種過錯「感到很後悔」。

    彰化縣警局強調，他們已將涉案的黃員兩大過免職，呈報警政署審核中，並將全案相關跡證移送彰化地檢署，由檢察官釐清真相。

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