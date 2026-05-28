5月毒駕奪7命 立委提建議認同連坐罰

「台中TCPB波麗士」公布最新16名毒駕累犯照片。（取自台中TCPB波麗士）

據統計，今年至四月止全國已查獲毒駕高達四七二五件，五月更接連發生毒駕肇事共奪走七條人命的悲劇。對此，國民黨立委張智倫昨拜會警政署長張榮興，針對防制毒駕提出打擊毒品源頭、修法加重刑責、擴大查緝量能、設置攔檢獎金等四項具體建議。張榮興強調「毒駕天理難容，更是不定時炸彈」，認同比照酒駕模式給予第一線人員獎勵，並樂見推動沒入車輛、吊照及同車連坐罰等加重刑責措施。

張智倫昨提出四項具體建議，包含打擊毒品源頭、擴大查緝量能、設置攔檢毒駕獎金、修法加重刑責。另，他已提案修正「道路交通管理處罰條例」第卅五條，增訂毒駕同車乘客連坐處罰規定；同時研擬提案修正刑法第一八五條之三，加重毒駕刑責至五年以下、最高併科罰金三百萬，並增訂毒駕致死最重可處死刑。

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國民黨立委邱鎮軍也揭露毒駕失控驚人數據，二〇二一年全台毒駕移送件數僅四十三件，二〇二五年飆升到八六五九件，暴增超過兩百倍。因此提出四大修法主張，包含毒駕致死最高死刑、全面剝奪易科罰金，改為併科罰金、不需肇事，即時收押、刑期結束，強制戒癮。

針對查緝裝備，張榮興指出，目前刑事局緝毒中心正密切控管各縣市存量，必要時會再做採購，並盼立法院支持預算。張智倫回應，會在預算與修法上全力給予支持。

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