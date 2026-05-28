「移動式神主牌」 台中曝16毒駕累犯照

「台中TCPB波麗士」公布最新16名毒駕累犯照片。（取自台中TCPB波麗士）

警方︰公開資訊達到嚇阻效果 上萬網友按讚力挺

台中市警局近日在官方臉書公布最新十六名毒駕累犯姓名與清晰照片，警示海報搭配「全面公布姓名及照片」、「拒絕毒品、珍惜生命」及國家認證「移動式神主牌」等斗大的標語，畫面震撼，引發網路高度關注，貼文曝光後短短時間內便吸引上萬網友按讚。

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近年毒駕事故頻傳，甚至接連釀成死亡悲劇，引爆社會怒火，為強化打擊毒駕，並遏止毒駕亂象，台中市警局在臉書發文直言，「到底要罰多重，才足以嚇阻毒駕？」並公布十六名毒駕累犯高清照片、姓名，甚至冠上「國家認證移動式神主牌」，藉以達到示警效果。

警方說明，唾液快篩陽性即重罰，毒駕汽車最高可罰十二萬元、機車九萬元，並當場扣車、吊扣駕照；若十年內再犯，第二次最高罰十二萬元並吊銷駕照三年，第三次以上還會依前次金額再加罰九萬元（無上限）。此外，配合刑事訴訟法修法，毒駕者也納入「預防性羈押」範圍，未來將持續定期公布累犯姓名、違規事實與照片，希望藉由公開資訊達到嚇阻效果。

網友對此熱議，有人留言力挺警方，「辛苦波麗士了」、「至少開始硬起來了」；但也有人質疑「公布長相有什麼用？搞不好看到時已經撞死人」、「吊銷駕照他們也照開」、「一次都承擔不起了，還談第二次」甚至有人主張註記身分證比較實在，讓這些人找不到工作後，才會知道當好人的可貴！

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