專獵車手 黑吃黑酷刑性虐／竹聯前分會長組「車手獵人」 重判36年半

警方在呂金霖等人的搜出五星旗及統促黨背心。 （資料照）

5車手慘遭虐待不敢報案

前竹聯幫地虎堂斌勢分會會長呂金霖（三十一歲）與張男、蔡男等六人組成「車手獵人」集團，專門鎖定車手，以「黑吃黑」為由將人、車劫走，中途攔截搶走詐款，並在關押被害人過程中動手毆打及性虐，還強逼被害人發生性行為並錄影，再恐嚇其家屬交付數十萬到數百萬元不等贖金，手段極惡劣，共有五人慘遭虐待，皆不敢報案。案經彰化地院審理終結，主謀呂男、張男被重判三十六年六月、三十四年六月徒刑，蔡男被判廿八年一月徒刑，應執行十九年，另三名共犯被判五年至十年徒刑。

三十一歲的呂金霖在廿四歲時就當上竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，涉入暴力討債、組織犯罪，也活躍於選舉造勢活動，曾為中華統一促進黨動員黑衣人參與政治集會。法院審理時，呂男否認是統促黨及竹聯幫成員，稱自己已被逐出幫派。

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曾動員黑衣人挺統促黨

判決書指出，呂男被踢出竹聯幫後做「車手獵人」，專門鎖定詐騙集團的取款車手，以「黑吃黑」為藉口，半路將其擄走，為逼交出贓款，將人帶到廢棄工廠施以酷刑，這些酷刑包括毆打、電擊、綑綁，共有五名車手遭虐。

判決書指出，其中一名車手被要求支付三百萬元贖金才能脫身，車手無力支付，呂男等人施以「酷刑」，強逼車手之間男男發生性行為，要脅吃下體液、連「地下的也舔乾淨」，猶如SM（性虐待）現場，被告等人持手機拍攝，恐嚇要PO到網路。

法官認為，呂、張兩人在本案居關鍵執行角色，蔡男則擔任「打手」的角色，此類以暴力凌虐、性侵害作為控制手段的犯罪，嚴重侵害被害人人格尊嚴與性自主權，危害社會秩序甚鉅。考量被告等犯後態度、參與程度及累犯情節足見兩人毫無悔意，因此判處呂男等六人上述之刑。

前竹聯幫地虎堂斌勢分會會長呂金霖組「車手獵人」集團，押人性虐， 重判36年6月。（資料照）

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