抽查土資場疑收賄 虛報單據 竹縣府工務處僱員涉貪 收押4人

新竹縣政府再傳涉貪，新竹地檢署26日指揮廉、警前往縣府等16處搜索，工務處約聘人員廖姓男子等4人訊後收押。（資料照）

新竹縣政府再傳涉貪！新竹地檢署廿六日指揮廉政、保警前往新竹縣政府等十六處搜索，並約談工務處約聘人員廖姓男子及營建剩餘土石方資源回收處理場（簡稱土資場）業者等被告、證人共廿八人到案，查扣過磅單及相關帳冊等證物，據悉廖男疑似在抽查土資場過程放水並涉嫌收賄，檢方訊後聲請羈押廖男及業者等四人，新竹地院全數裁准。

檢廉警搜索16處 查扣相關帳冊

新竹地檢署指出，竹縣府工務處廖姓約聘人員涉嫌收受土資場業者賄賂，檢、廉、警搜索十六處、約談廖姓被告等廿三人、證人五人到案，另扣得手機、監視器、過磅單及相關帳冊等證物。

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檢察官訊問後，認廖男及土資場業者劉男、戴男、鄭女等四人涉嫌違反貪污治罪條例、廢棄物清理法、商業會計法等案件罪嫌重大，且有串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見均獲准。

內政部國土管理署採用GPS即時追蹤流向管控系統，來掌握全國剩餘土石方的清運數量及動態流向。新竹縣內現有九家土資場，每場的處理能量因規模而不同。據悉，竹縣內有多家土資場疑似多收處理量，卻向政府虛報；縣府工務處廖男承辦土資場業務，卻在稽查土資場過程未據實紀錄及查報，涉嫌偽造文書對業者放水並收賄；廖男在縣府另一局處當約聘人員的妻子，也疑因涉案被約談。

對此，新竹縣政府表示，縣府全力配合司法調查；若真有同仁涉及不法，縣府絕不寬貸，依法究責。

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