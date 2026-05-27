疑救同伴落水 烏來2釣客卡石縫雙亡

警消到場後，發現2人溺斃在南勢溪裡，已經沒有生命跡象，隨即將2人遺體抬上岸邊。（記者陸運鋒翻攝）

同是釣魚社團的何姓男子與陳姓男子，前天到新北市烏來北一〇七線十三公里處釣香魚，直到晚間二人皆無音訊，家人焦急透過社團友人報案協尋，警、消到場發現二人陳屍南勢溪，未發現身上有致命外傷，研判其中一人先落水後，另一人為救人也跳下溪裡，導致雙雙遭湍急水流沖至下游，分別卡在石縫中溺斃。

新店警分局調查，已退休的六十四歲何男與六十四歲陳男各自住在雙北地區，二人是釣魚社團同好，時常技術交流，分享釣魚地點及心得，成為無話不談的好友。二人前天上午十一時許，告知家人要到烏來釣香魚，由陳男駕車載著何男，前往烏來北一〇七線十三公里南勢溪上游處釣魚，期間並無下大雨或溪水暴漲情況。

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陳男妻子當晚未見丈夫返家，致電其手機也沒人接聽，透過釣魚社團友人協助尋找，友人四處搜尋，僅發現陳男車輛未見二人蹤跡，隨後至烏來消防分隊報案協尋，警、消搜尋一個多小時，最終在烏來北一〇七線十二點八公里南勢溪下游處一帶，發現二人在溪水中溺斃，隨後將二人遺體抬上岸邊。

警方鑑識人員勘驗採證，二人已死亡多時，何男額頭有輕微挫傷，但非所謂的致命傷，陳男身上則無明顯外傷，排除他殺，二人陳屍位置距離約八十公尺，都是卡在溪石的縫隙，研判二人在上游處水較深且湍急的溪流釣魚時，其中一人失足或疾病發作落水，另一人跳下溪裡救人，卻雙雙被溪水沖到下游溺斃。

二人家屬認屍時神情哀戚，難以接受突如其來噩耗；檢警昨相驗二人遺體時，研判何男頭部外傷，應是遭到溪水沖走後撞擊溪石或疾病暈厥撞擊地面導致，判定二人死因為意外失足落水溺斃，家屬無意見。

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