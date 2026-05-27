涉核銷不實 宜蘭消防局前科長等6人遭約談

檢調搜索宜蘭縣政府消防局，約談相關承辦人員。（記者王峻祺攝）

宜蘭地檢署昨指揮調查站，兵分五路搜索宜蘭縣消防局災害搶救科及相關人員住處，查扣多箱卷宗及簽呈，時任消防局搶救科長、現任第一大隊大隊長張舜堯等六人被約談；據了解，全案涉嫌宴飲餐會核銷不實，深夜移送地檢署複訊，檢方將朝偽造文書及貪污治罪條例偵辦。

宜蘭縣消防局高達七成採購案屬搶救科業務，檢調掌握具體線報，搶救科在辦理相關採購案件中疑涉不法，被查出去年有場宴飲餐會核銷不實，金額初估約數萬元；昨早八點，檢察官指揮調查官進入縣消防局辦公大樓搜索，同步前往相關承辦人員家中搜查。

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搜索行動歷時約二小時，查扣採購卷宗、相關文件及證物，並約談前科長張舜堯以及王姓、林姓科員與相關證人共六人，深夜移送地檢署複訊。面對大批檢調人員突擊查案，消防局內部氣氛凝重，私下議論紛紛，但進一步詢問都避而不談，由於正值宜蘭縣議會專案報告期間，突如其來的搜索行動，也震驚府會人員。

針對具體涉案內容與層級，宜蘭地檢署強調全案仍在偵辦階段，基於「偵查不公開」原則，現階段無法對外透露任何細節，證據到哪裡就辦到哪裡，不排除擴大偵辦。代理縣長林茂盛表示，搜索行動尚待了解。縣消防局則回應，搶救科每年都標很多案子，至於是什麼狀況還在了解中。

檢調搜索宜蘭縣政府消防局，約談相關承辦人員。（記者王峻祺攝）

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