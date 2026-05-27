轟醫美執行長 一路變裝逃／竹聯明仁會槍手 求刑15年

竹聯幫成員林于翔（右）涉槍擊醫美診所執行長遭起訴，檢方具體求刑十五年。（民眾提供）

台北市大安區「煥儷美形診所仁愛館」今年二月發生槍擊案，執行長蕭家松在診所外主持新春團拜時，遭槍手林于翔近距離連開三槍射傷，現場另有三名員工遭流彈波及。台北地檢署偵結，依重傷害未遂、非法持有槍砲及子彈、持槍於公共場所射擊等罪起訴林男，認定其犯案具高度預謀性與反偵查意識，具體求刑十五年。

檢警調查，蕭男疑因投資生技公司與人發生糾紛，幕後不詳主使者疑以金錢利誘、指使具竹聯幫明仁會背景的廿三歲林男擔任槍手行凶。事前，林男與幕後人士及其他共犯共謀策劃犯案時間、地點、逃逸路線及規避查緝方式。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，林男今年二月廿一日上午攜帶槍彈，頭戴鴨舌帽、身穿深色衣褲，搭車前往診所附近埋伏，趁蕭男中午主持新春團拜時，近距離朝他連開三槍。其中一槍貫穿右小腿、另一槍擦過左小腿，造成蕭男右下肢腔室症候群、右腓骨骨折及左腿外傷；現場另有三名員工遭流彈擦傷。

檢警追查發現，林男犯案後一路變裝逃亡，製造斷點以規避警方追查，顯示事前經過縝密規劃，並非臨時起意的單獨犯行。

警方在案發五天後，在嘉義縣番路鄉拘提林男到案，查扣現金廿一萬元、西瓜刀、折疊刀等卅餘把及辣椒水等物。

檢方認為，林男對槍彈來源、幕後主使者身分及槍枝流向始終交代不清，顯有意迴護共犯；且他在案發前四天，才因另件槍砲案獲南投地檢署交保，旋即再犯重大槍擊案，犯行已嚴重危害社會秩序與公共安全，因此建請法院從重量處十五年徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法