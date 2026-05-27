繞單 假出口偷倒4千噸有毒廢棄物／南檢起訴環保蟑螂集團19人、6公司

王男於台南永康租地，棄置逾四千 噸有毒廢棄物，保七總隊破獲該黑 心集團，台南地檢署依法起訴十九 人及六家公司。 （警方提供）

保七總隊聯合環保機關破獲龐大環保蟑螂犯罪集團，主嫌王子奇在台南永康區租地，棄置逾四千噸有害事業廢棄物，更企圖走私出口，經台南地檢署依廢棄物清理法起訴涉案十九人及六家公司。

檢方調查，王子奇原本是將廢棄物送到東南亞，但疫情期間貨櫃被退，從二〇二二年四月起，以每月十五萬元租金向不知情地主承租土地，謊稱暫放將出口越南的回收物以掩人耳目，為牟取龐大不法利益，串聯多方非法管道，以「假買賣、真棄置」、「繞單」手法製造不實金流與合約，藉此規避查緝。

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「假買賣，真棄置」是幫有毒垃圾偽裝成合法商品，合法處理廢棄物非常昂貴，黑心業者為賺取高額處理費，會跟工廠簽假合約，假裝花錢買下廢料當原料，雙方互相匯款做假帳，實際上是運走有毒垃圾，躲過政府追查，最後再把沒處理過的廢棄物，偷偷運到偏僻空地隨意傾倒。

「繞單」，像是幫廢棄物製造不在場證明，政府規定垃圾車要裝衛星定位並上網申報，黑心業者的司機載滿廢棄物後，會跟合法的處理廠串通，把車開進廠區「繞一圈」假裝卸貨，讓工廠在電腦登錄「已處理完畢」，實際上垃圾根本沒下車，合法廠商沒開機器就白賺處理費，司機銷案後，直接把車開到隱密空地亂倒，表面上走完合法程序，有毒垃圾卻危害環境。

王男集團用這些方式陸續將超過四千噸的廢電線電纜皮、廢發泡墊、飛灰及裝有廢固態膠的貝克桶等事業廢棄物棄置到該處，甚至勾結某企業人員，企圖將非法收受之廢棄物以海運方式走私出口。

專案小組經長期蒐證，在二〇二三年五月發動搜索，二〇二四年一月會同主管機關現場採樣，結果發現廢棄物溶出液中總銅每公斤高達五九七毫克、總鉛達卅九‧七毫克，重金屬超標。

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