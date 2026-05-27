通緝犯毒駕肇逃 重判6年2月

通緝犯郭聰傑涉毒駕、危險駕駛及肇事撞傷人後逃逸，台南地院以三項罪名共判他六年二月徒刑。（資料照）

闖紅燈撞機車 害雙載姨甥兩傷

沒有駕照且因案通緝的男子郭聰傑在台南住處吸毒後，隔天下午駕車外出，被永康警方發現通緝身分追緝，郭男一路高速逆向行駛還闖多個紅燈，撞上女子與外甥共乘的機車，導致兩人身受重傷，郭男肇事後還逃離現場。台南地院依毒駕、危險駕駛、肇事逃逸三罪重判他六年二月徒刑。

毒駕部分，郭男被判一年六月徒刑；危險駕駛部分，判三年六月徒刑；駕車肇事致人受傷逃逸罪，則判處一年二月徒刑，共六年二月徒刑。

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判決指出，二〇二五年八月廿八日晚間七點許，郭男在台南市住處吸食海洛因與安非他命毒品（吸毒部分另案判決），體內毒品尚未充分代謝，即於隔天（廿九日）下午二、三點許駕駛汽車外出，當天下午近五點許，開車行經台南永康區中山南路時，巡邏的永康分局員警發現郭男因案通緝身分，即趨前盤查。

當時車內放有依托咪酯（喪屍煙彈）一顆的郭男，擔心被查獲，拒絕停車受檢，一路高速逆向、違規左轉，並在多個交岔路口闖紅燈，同日下午五點時，郭男駕車行經永康自強路與高速一街二段交岔路口，再次闖紅燈撞上兩人共乘的機車，致機車上黃姓女騎士與黃女的外甥、許姓男童倒地，身受重傷，並有多處骨折，送醫治療。

郭男撞人闖禍之後仍駕車逃離現場，直到自強路與高速二街路口，才被尾隨追緝的員警攔停、逮捕，並從郭車內起獲喪屍煙彈與電子煙機具一支；採尿化驗部分，郭男體內毒品的可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命等濃度都遠高於法定容許值。

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