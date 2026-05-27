吸金2.7億剛起訴 再自鑄虛幣吸金57億／絕對能源坑害千人主嫌求刑20年

絕對能源集團涉虛幣吸金57億餘元，北檢起訴邱志豪等10人，對邱男求刑20年。 （資料照）

「絕對能源集團」涉及以虛擬貨幣及去中心化金融（DeFi）名義吸金，負責人邱志豪等人以發行自鑄虛擬幣、虛設借貸平台與高額特別股方案為誘因，透過多層次傳銷，三年內非法吸金高達五十七億餘元，受害投資人估逾一五七〇人。台北地檢署偵結，依違反銀行法、詐欺、洗錢防制法及非法多層次傳銷等罪起訴主嫌邱男等十人，並對主嫌求處廿年重刑，其餘高層幹部分別被求處十八至十四年不等刑期，全案擴大追查中。

第一波起訴17人 第二波起訴10人

檢方先前查出，絕對能源集團透過設立投資平台及舉辦說明會，宣稱投資虛擬貨幣與綠能技術，推出年息廿五％至四十二％特別股方案，初期即吸金逾二．七億元，第一波共起訴十七人；後續查扣手機等資料進一步發現，邱男以虛擬貨幣及DeFi概念擴大包裝吸金架構，持續對外吸收資金。

請繼續往下閱讀...

檢方追查，平台顯示的借款需求與借方錢包，實際均由集團成員操控，TBT幣與EGT幣也是自行鑄造發行，其中EGT幣名稱更刻意與以太幣概念連結，藉以混淆投資人認知。

該集團營造市場熱絡及穩定獲利假象，再以「後金補前金」方式維持平台運作，共有三六三名投資人受害，損失金額達十一億餘元。另為掩飾犯罪所得流向，集團將部分資金兌換為USDT泰達幣後轉入私人錢包，或以平台內部放貸、業務獎金名義層轉資金洗錢。

檢方認為，邱男等人正值青壯，卻不思循正當途徑獲利，短短數年即招攬逾千名投資人，吸金規模達五十七億餘元，嚴重破壞金融秩序。除主嫌邱男被求處廿年重刑，業務總監吳承峰被求刑十八年以上，其餘高層幹部則分別被求刑十四年至十六年不等。

此外，檢方偵查期間已查扣現金、外幣及虛擬貨幣等折合約一二〇五萬元，另扣得勞力士名錶、特斯拉轎車及吳男名下房地產，均已向法院聲請宣告沒收；本次為第二波起訴，後續仍有其他共犯或不法金流待釐清。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法