為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    行動製毒集團藏汽旅 女主嫌累犯收押

    2026/05/26 05:30 記者劉婉君／台南報導

    近期國內發生多起毒駕案件，造成無辜用路人傷亡，台南市學甲警分局上個月接獲情資，有「行動式」製毒集團流竄高雄地區，檢警跟監蒐證，於高雄鳳山一間汽車旅館逮捕四十多歲主嫌王姓女子等四人，起出俗稱喪屍煙彈的第二級毒品「依托咪酯」、安非他命等毒品及加工設備，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦，王嫌由法院裁定羈押。

    跟監多日 收網逮4人

    學甲警方掌握情資後，即與刑事警察局偵查第三大隊組成專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，檢警追查過程中發現，王嫌相當狡猾，為了規避查緝，流竄於多間汽車旅館製毒、分裝及交易，上個月中旬鎖定王嫌藏身於高雄鳳山某汽車旅館內，檢警跟監多日，見時機成熟攻堅。

    警方當場在汽車旅館內查獲王嫌與另一男二女共四人，並於汽車旅館及王嫌的車內查扣依托咪酯菸油四瓶共一二九．九六公克、依托咪酯粉末一包八．八八公克、煙彈、吸食器，以及安非他命卅八包、一粒眠五九九顆、卡西酮粉末、愷他命及咖啡包等多種毒品，還有量杯、電子磅秤、分裝器材等全套加工設備，全案依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

    據了解，王姓主嫌過去也曾因同樣手法被逮，檢察官複訊後，認為王嫌製造第二級毒品罪嫌重大，有反覆製毒之虞，向法院聲請羈押獲准。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播