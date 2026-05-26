行動製毒集團藏汽旅 女主嫌累犯收押

近期國內發生多起毒駕案件，造成無辜用路人傷亡，台南市學甲警分局上個月接獲情資，有「行動式」製毒集團流竄高雄地區，檢警跟監蒐證，於高雄鳳山一間汽車旅館逮捕四十多歲主嫌王姓女子等四人，起出俗稱喪屍煙彈的第二級毒品「依托咪酯」、安非他命等毒品及加工設備，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦，王嫌由法院裁定羈押。

跟監多日 收網逮4人

學甲警方掌握情資後，即與刑事警察局偵查第三大隊組成專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，檢警追查過程中發現，王嫌相當狡猾，為了規避查緝，流竄於多間汽車旅館製毒、分裝及交易，上個月中旬鎖定王嫌藏身於高雄鳳山某汽車旅館內，檢警跟監多日，見時機成熟攻堅。

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警方當場在汽車旅館內查獲王嫌與另一男二女共四人，並於汽車旅館及王嫌的車內查扣依托咪酯菸油四瓶共一二九．九六公克、依托咪酯粉末一包八．八八公克、煙彈、吸食器，以及安非他命卅八包、一粒眠五九九顆、卡西酮粉末、愷他命及咖啡包等多種毒品，還有量杯、電子磅秤、分裝器材等全套加工設備，全案依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，王姓主嫌過去也曾因同樣手法被逮，檢察官複訊後，認為王嫌製造第二級毒品罪嫌重大，有反覆製毒之虞，向法院聲請羈押獲准。

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