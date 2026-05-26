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    首頁 > 社會

    陪友按摩被當打劫共犯 押60天補償18萬

    2026/05/26 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    陳男無辜被押60天，聲請刑事補償，彰化地方法院判准補償十八萬元。（資料照）

    陳男無辜被押60天，聲請刑事補償，彰化地方法院判准補償十八萬元。（資料照）

    彰化縣四十多歲的陳姓送貨員，陪友人林男到理容院消費，他因沒錢坐在車內空等，不料林男按摩結束不付錢，竟搶奪按摩小姐身上的金手鍊。店家報警，林男落網，在車內等待的陳男以共犯身分被捕，遭羈押六十天。事後證明陳男對友人行搶一事完全不知情。日前在無罪確定後，他向彰化地方法院聲請刑事補償，法院判准補償十八萬元。

    無罪確定 聲請刑事補償判准

    判決書指出，去年九月，陳男被林男揪去按摩，陳男稱沒錢，但仍陪林男前往彰化縣某理容院消費。陳男留在車內等候，林男進入店內按摩，跟按摩小姐約定最低消費一千元，按摩結束卻不付錢，對按摩小姐嗆「你知道我是什麼人嗎？我是老闆的朋友！」，又要求按摩小姐交出身上的金項鍊，按摩小姐不從，林男說，「不交出來，我要去車內拿槍。」，雙方發生拉扯，林男倉促間扯斷對方的手鍊半條，得手後離去，事後被警方逮捕，檢方認定陳男是共犯將他起訴。

    後來經過法院調查證實，陳男一直待在車內，對店內的搶奪毫不知情，無罪確定，隨即向法院聲請刑事補償，他被羈押六十天，要求以每日五千元計算，共應補償三十萬元。

    法官表示，羈押的目的在於確保追訴及審判順利進行，彰化地院當時所做的羈押裁定並無違法或不當。然羈押係將人自家庭、社會、職業生活中隔離，拘禁於看守所，長期拘束其人身自由，此不僅造成心理嚴重損害，對於名譽、信用等人格權的影響亦甚重大。考量請求人身陷囹圄而喪失人身自由，致與家庭及社會生活隔絕，勢必承受相當程度的身心痛苦，社會名譽亦遭受不小的負面影響；請求人被羈押時擔任送貨員，也做臨時工，每月收入約四萬五千元，本件羈押補償以每日三千元為適當，總計應補償十八萬元，全案仍可上訴。

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