3大黑幫聯手勒索建商6千萬 起訴

天道盟美鷹會精神領袖王鑫（著紅衣者），結盟竹聯幫仁堂前堂主許瑞弘、旭仁會長陳泉偉、寶和會前會長邵柏傑、四海幫要角郝廣民等人勒索建商，被起訴。（資料照）

建商兄弟分潤內鬨 請鬼拿藥單 持續糾纏3年

去年四月突襲返台而在機場被捕的天道盟美鷹會精神領袖王鑫，與竹聯幫仁堂前堂主「麥可」許瑞弘、旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉、寶和會前會長「寶和寶」邵柏傑、四海幫要角郝廣民等，涉嫌共同介入內湖一家建設公司的內部分潤糾紛，三年間向尋求其幫助的苦主強索六千萬元酬勞，士林地檢署昨依組織犯罪罪起訴王鑫、許瑞弘、郝廣民等八人。

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起訴指出，有「殺手教父」之稱的七十二歲王鑫是天道盟美鷹會最高領袖，六十歲「麥可」許瑞弘是竹聯幫仁堂前堂主、四十歲「瘋狗偉」陳泉偉是仁堂旭仁會會長、五十歲「寶和寶」邵柏傑曾任寶和會會長，五十四歲郝廣民則是四海幫要角。

檢警調查，北市內湖富商吳姓三兄弟共同經營建設公司，二〇一六年起因股份借名登記、建案報酬分配問題而內訌，公司負責人「阿國」不想履行先前開給胞兄兼董事「阿福」的六千萬元支票，透過三弟「阿勝」聯絡尋求王鑫幫忙，王指派郝廣民介入協調，阿福則尋求許瑞弘奧援，許指派陳泉偉出面。

12小時馬拉松談判 逼付錢

二〇一九年五月，雙方至建設公司談判逾十二小時，至清晨七點達成協議，逼迫阿福交還六千萬元支票，但要求阿國再開兩張共六千萬支票，以便日後支付盈餘、仲裁報酬及賠償金之用。

阿國被迫簽立一千萬元支票供黑幫朋分，同年六月至十二月又在黑幫壓迫下陸續開立八張共三千萬元的支票，王、郝等人兌現後匯至自己或配偶、小弟帳戶；隔年四月許瑞弘、陳泉偉、邵柏傑在中山區酒店向阿國表示「兄弟拿錢退出」，允諾再拿一筆錢便會退出此糾紛，阿國簽發兩張共兩千萬元的支票，交給陳泉偉去兌現。

阿福不願家族遭予取予求報警。士檢深入追查，昨偵結起訴王鑫、許瑞弘、郝廣民、陳泉偉、邵柏傑等八人。

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