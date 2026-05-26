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    首頁 > 社會

    台中小夫妻雙亡 ／兄：罪魁禍首是詐團

    2026/05/26 05:30 記者歐素美／台中報導
    張男哥哥在Threads上發文，稱弟弟死亡，「罪魁禍首就是詐騙集團」。（取自Threads）

    張男哥哥在Threads上發文，稱弟弟死亡，「罪魁禍首就是詐騙集團」。（取自Threads）

    兄稱詐團利用蠅頭小利害弟

    台中市梧棲區廿一歲的年輕張姓夫妻，廿一日被發現陳屍在租屋處，留下年僅四個月大的女嬰差點餓死，所幸社工報案救回，死者張男的哥哥事後在Threads上發文指稱，罪魁禍首就是詐騙集團，利用蠅頭小利害了弟弟，感嘆弟弟不在了，死無對證，一切交由警方司法調查；警方表示，張男生前涉及一起由新北市三重分局偵辦的詐騙案，但並非被害人，全案警方調查中。

    小爸爸生前涉及一起詐騙案

    張男的哥哥在文中表示，針對弟弟留下的女兒，他承諾會承擔一切，不會送養，免得被說「這麼不負責任，又要一個逃避的哥哥」。他強調，弟弟生前遇到什麼困難並未告訴家人，都是默默自己承擔，甚至說謊隱瞞一些事情，但他不怪弟弟，稱弟弟是「爛好人」，「剛出社會的毛頭小子，不懂社會的善惡」。

    張男哥哥表示，弟弟與妻子死亡，說難聽點，「罪魁禍首就是詐騙集團」，利用蠅頭小利害了弟弟，但答案只有當事者知道，人已不在了，死無對證，一切只能交由警方司法調查。

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