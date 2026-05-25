求償資料糊弄法官 恐涉偽造文書罪

律師林富貴表示，民眾提供給法官的資料必須精準，最好是把每個維修細項價格通通標示清楚。（記者吳昇儒攝）

民眾發生車禍萬一與肇事者談不攏，最終決定打官司由法官裁定時，必須整理好完整的資料，提供給法院。若是單純車損，被害人除了可以針對車體進行求償外，也能提出代步車費、營業損失或財物損失等方面賠償。律師林富貴表示，訴諸法院後與私下調解模式不同，求償資料必須精確，不得有偽造、浮報情形，否則容易涉犯偽造文書等罪。

林富貴指出，有些民間維修廠商為了讓雙方能夠更好「協商」修繕費用，會稍微將維修費提高兩、三成，讓賠償者「殺價」，技巧性地讓雙方在維修費用上有足夠的彈性空間，倘若最終協商破局，選擇透過司法途徑解決，屆時絕對不能便宜行事。

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林富貴表示，民眾提供給法官的資料必須精準，最好是把每個維修細項價格通通標示清楚；若擔心民間維修有爭議，也可直接回原廠修繕，由原廠幫忙佐證，使用的材料較無爭議。

若是為了彌補損失，與維修廠商攜手虛報修繕費用，除讓法官觀感不佳外，甚至可能因為提供虛假的證明，吃上偽造文書的罪名；屆時不只錢要回來的金額不足，還要背上刑責，得不償失。

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