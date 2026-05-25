車禍求償提鑑定書 打破折舊吃虧魔咒

發生車禍時，若車損賠償金額不足，可提出專業鑑定書，向肇事者求償，已有許多車主獲得法院認同。（記者吳昇儒攝）

若車禍事故發生時，現場無人員受傷，且事後賠償喬不攏，被害人只好提出民事訴訟，爭取自身權益。若車齡較大或零件殘值過低，可能無法得到合理賠償，大多自認倒楣。近年來有不少被害人主張，被撞後車輛價值減損，提出專業鑑定書，向肇事者求償。已有許多車主獲得法院認同，判賠金額從數萬到數十萬元不等。

前年十月，一名王姓車主駕駛賓士車行經新北市金山區時，被杭姓車主逆向撞擊，導致王男受傷，車子也嚴重變形。王姓車主事後找來專業單位鑑定，認定其賓士車受到事故影響，造成車輛修復後，仍造成車輛本身價值減損高達六十萬元，向對方求償，最終法院判肇事車主須全賠。

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二〇二四年四月間，一名廖姓駕駛駕車行經國道一號北向二四〇公里處時，遭到大貨車撞擊，車輛受損嚴重。車主決定支付二萬五千元的鑑定費，把車輛送鑑定，結果顯示車輛價值減損六十三萬五千元。雖肇事車主辯稱，該車並未販售，無實質減損。法官則認為，事故發生時車價本身就已減損，不是事後是否交易，故判處肇事車主連同鑑定費須賠償六十六萬元。

依我國現行法律規定，車禍造成的損害，原則上是以「回復原狀」為主；肇事者則會以車齡、零件折舊為由，要求減少賠償金額，讓不少被撞車主憤恨不平。但近年來，也有不少被害車主透過專業鑑定單位，開出車輛本身價值因受事故折損的鑑定書，向法官說明車輛價值減損。

潘姓中古車商指出，車子被撞後，事後若真的談不攏，走上法院大部分都是被害人比較吃虧；以被害人而言，車子受損零件必須得貼錢換新，若沒被撞，根本不需要額外花錢；反觀肇事者只需要支付折舊後的金額，似乎不夠公平。

考慮到車輛事故後，轉售時車輛本身價值會有減損問題，因此有被害人找上律師，以民法第一九六條中提及的受損「減少之價額」為依據，找專業的鑑定單位，進行鑑價，開出證明後，向肇事者求償車輛本身價值減損部分金額。

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