投資股票騙局 詐新竹男3610萬

女車手面交3百萬，遭法官判1年10月。（資料照）

面交3百萬 女車手判1年10月

新竹施姓男子聽信詐騙集團稱可投資股票獲利騙術，加入LINE群組後依對方指示，陸續面交或匯款給詐團合計三六一〇萬元，其中現身取款拿走三百萬元的車手李女，被檢警查獲，新竹地院將她依三人以上共同詐欺取財罪判刑一年十個月。

法官調查，李女前年十月間以每次取款就可拿三千元代價，加入詐欺集團當「面交車手」，負責收取詐欺贓款並繳回給詐欺集團上游成員。

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詐欺集團成員當月以通訊軟體LINE與施男聯繫，佯稱投資股票可獲利，施男自前年十月起一個月內，陸續依照指示面交或匯款給詐欺集團成員，合計三三一〇萬元。

前年十一月十九日上午，施男在新竹市再向李女面交現金三百萬元投資款，事後施男才發覺被騙報警偵辦，檢警根據他所提出的收據，追出車手李女身分。

法官審酌李女加入本案詐欺集團擔任面交車手，從中獲取不法報酬，使被害人受有財產損害，並擾亂社會正常交易秩序及交易安全，便利不法之徒輕易於詐騙後取得財物，以此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在，使司法偵查機關難以追查詐欺犯罪者真實身分，所為應予嚴厲譴責。由於李女未與被害人達成調解、賠償損失，最後依三人以上共同詐欺取財罪判刑一年十個月。

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