女車手分文未得 判2年半 需全賠1250萬

女車手分文酬勞未得，遭法官重判2年半還需全賠1250萬。（資料照）

新竹方姓女子加入詐騙集團當車手，到全台平均所得最高的竹市關新里跟林男三度面交，總共騙走一二五〇萬元，事後沒拿到分文酬勞就被逮，還遭重判兩年半徒刑，林男再提附帶民事賠償，新竹地院認為方女參與詐團，依法就需全賠，再判她需賠償一二五〇萬元。

林男說，方女前年五月間加入詐騙集團，擔任領取詐欺贓款工作面交車手。詐騙集團成員當月以通訊軟體LINE暱稱「投資公司」向他騙稱可投資獲利，他在一個月內連續三次手捧鉅款面交給方女，總計一二五〇萬元，因此提告要求方女如數賠償。

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方女未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。法官指出，依民事訴訟法規定，當事人對於他方主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認。

而刑庭法官認為，方女不思循正當途徑獲取所需，反加入詐欺集團擔任取款車手，不但侵害林男財產，更嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，參酌本案被害人受有巨大損失，最後將方女依三人以上共同詐欺取財罪，判刑兩年六月。

方女聲稱自己雖然當車手三度現身向林男取款，總金額達一二五〇萬元，但卻沒有拿到分文酬勞，而檢警也沒有查到她收取詐團酬勞的證據，且公訴人亦未聲請沒收其犯罪所得，因此法官認為就這部分不宣告沒收。

民庭法官認為，方女在詐騙林男一二五〇萬元過程中，就其參與、分工部分，與詐騙集團其他成員有意思聯絡及行為分擔，乃數人故意共同以背於善良風俗方法損害林男，自應負賠償之責，最後判方女需全數賠償林男一二五〇萬元。

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