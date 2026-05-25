彰警大執法 4小時抓2毒駕7酒駕

背二條毒品通緝，毒駕男開車拒檢逃逸，警拔槍壓制。（警方提供）

通緝犯毒駕狂逃 警拔槍制伏

彰化市在十二小時內發生二起毒駕重大事故，共造成二死六傷，彰化警分局二十三日展開路檢大執法，四小時內即查獲二人毒駕、七人酒駕，其中有員警巡邏途中發現一輛休旅車闖紅燈，從後方追緝拔槍嚇阻，將車攔停後，發現六十三歲洪姓男子毒駕，且洪男還身背兩條毒品通緝，全案移送偵辦。

彰化市彰南路二十二日發生毒駕肇事造成二死三傷重大交通事故後，短短十二小時內，彰化市東谷路又發生砂石車撞進大賣場事故，造成三人受傷，警方對砂石車蔡姓司機實施毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，被警方依現行犯逮捕，將待其出院後移送彰化地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

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彰化警分局大竹派出所員警前天凌晨巡邏行經彰南路與山中街口時，發現一輛休旅車闖紅燈，立即從後方追趕，該車也加速逃逸，警方追到巷內攔停，員警拔槍要求洪姓男子下車，洪男見無處可逃束手就擒，但員警壓制時仍試圖掙脫，費了一番功夫才制伏。

員警實施毒品快篩，洪男呈現海洛因與安非他命陽性反應，員警還在車內起出喪屍煙彈等違法物品，警方清查還發現洪男身背彰化地方法院與南投地檢署發布的兩條毒品通緝，當場將他解送歸案。

至於彰南路小貨車駕駛毒駕釀二死三傷事故，傷者中受重傷的黃姓婦人有腦出血、髖骨與左腿骨折，仍在加護病房觀察，所幸意識清醒，將開刀做骨科手術治療。

彰化警分局指出，從五月一日至二十三日止共查獲毒駕十六件、酒駕五十二件。為展現維護道路安全決心，強化交通執法勤務作為，規劃執行路檢攔查專案大執法勤務，除將持續執行定點路檢攔查外，還採取不定點機動攔查及日間定點路檢勤務，以強化毒（酒）駕執法力度，防止毒（酒）駕。

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