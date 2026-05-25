防毒駕上路 內政部︰毒癮須戒治才能拿駕照

內政部擬建立毒駕預防機制，吸毒遭查獲者須完成戒治評估，才能換發或續持駕照。圖為警方查扣喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

警政署︰強力攔毒駕 4個月查獲逾4千7百件潛在風險

為徹底防範毒駕，內政部長劉世芳要求建立事前預防機制，針對經警方查獲吸食毒品，雖尚未駕車上路，但已具備潛在交通安全風險的民眾，必須優先納入管制，也就是說，未來吸毒被查獲者，必須完成戒治治療，並提供專業評估證明後，才能換發或繼續持有駕照，這項源頭管理策略旨在防患未然，確保高風險族群無法輕易取得駕駛權限，將毒駕肇事的可能風險降至最低，才能守護民眾生命安全。

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警政署指出，目前正積極與交通部展開跨部會合作，評估修正道路交通安全規則，針對潛在風險者導入定期駕照管理機制。同時，道路交通管理處罰條例也將增訂毒駕同車乘客的處罰規定，透過駕照管制與無照違規處理機制的相互銜接，有效約束高風險者。

第一線執法方面，警政署自去年底全面引進唾液毒品快篩試劑，成功突破過去僅能事後採尿的困境，透過員警強力執法，今年一月至四月，共查獲四七二五件潛在毒駕，平均每日查獲四十件，整體攔阻量能大幅提升近三倍，機先阻斷無數可能破碎的家庭悲劇。

劉世芳強調，近期毒駕案件大多與吸食俗稱喪屍煙彈的電子煙毒有關，駕駛一旦吸食會迅速引發肌躍症與意識不清等症狀，導致車輛失控衝撞，行政院長卓榮泰昨指示全面檢討毒駕犯罪並研擬提高刑責。

法務部昨表示，刑法研究修正小組針對毒駕議題，長期來均有進行開會研討，另也將於下週召集相關司、處，研議修法內容。

律師房彥輝則指出，刑事訴訟法最新修法已將毒駕納入「預防性羈押」適用範圍，應善用預防性羈押制度，以防再犯及保護人民生命財產安全；另也建議把毒駕致死刑度提高，若十年內再犯毒駕致人於死，可考慮加重至最重可處無期徒刑。行政手段部分，則可研議乘客「連坐罰」與「檢舉獎金」機制。

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