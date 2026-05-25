為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    防毒駕上路 內政部︰毒癮須戒治才能拿駕照

    2026/05/25 05:30 記者姚岳宏、吳昇儒／台北報導
    內政部擬建立毒駕預防機制，吸毒遭查獲者須完成戒治評估，才能換發或續持駕照。圖為警方查扣喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    內政部擬建立毒駕預防機制，吸毒遭查獲者須完成戒治評估，才能換發或續持駕照。圖為警方查扣喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    警政署︰強力攔毒駕 4個月查獲逾4千7百件潛在風險

    為徹底防範毒駕，內政部長劉世芳要求建立事前預防機制，針對經警方查獲吸食毒品，雖尚未駕車上路，但已具備潛在交通安全風險的民眾，必須優先納入管制，也就是說，未來吸毒被查獲者，必須完成戒治治療，並提供專業評估證明後，才能換發或繼續持有駕照，這項源頭管理策略旨在防患未然，確保高風險族群無法輕易取得駕駛權限，將毒駕肇事的可能風險降至最低，才能守護民眾生命安全。

    警政署指出，目前正積極與交通部展開跨部會合作，評估修正道路交通安全規則，針對潛在風險者導入定期駕照管理機制。同時，道路交通管理處罰條例也將增訂毒駕同車乘客的處罰規定，透過駕照管制與無照違規處理機制的相互銜接，有效約束高風險者。

    第一線執法方面，警政署自去年底全面引進唾液毒品快篩試劑，成功突破過去僅能事後採尿的困境，透過員警強力執法，今年一月至四月，共查獲四七二五件潛在毒駕，平均每日查獲四十件，整體攔阻量能大幅提升近三倍，機先阻斷無數可能破碎的家庭悲劇。

    劉世芳強調，近期毒駕案件大多與吸食俗稱喪屍煙彈的電子煙毒有關，駕駛一旦吸食會迅速引發肌躍症與意識不清等症狀，導致車輛失控衝撞，行政院長卓榮泰昨指示全面檢討毒駕犯罪並研擬提高刑責。

    法務部昨表示，刑法研究修正小組針對毒駕議題，長期來均有進行開會研討，另也將於下週召集相關司、處，研議修法內容。

    律師房彥輝則指出，刑事訴訟法最新修法已將毒駕納入「預防性羈押」適用範圍，應善用預防性羈押制度，以防再犯及保護人民生命財產安全；另也建議把毒駕致死刑度提高，若十年內再犯毒駕致人於死，可考慮加重至最重可處無期徒刑。行政手段部分，則可研議乘客「連坐罰」與「檢舉獎金」機制。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播