新北毒駕男撞死人 3次吸毒輕判免關

王昶笙在車禍發生後後有逃離現場情形，新北地院認定有逃亡之虞，裁定羈押。（取自我是中和人）

現行法規 施用第二級毒品可關3年

毒駕惡男王昶筌前天駕車行經新北市中和區時，撞上騎機車雙載的林姓姊妹，釀一死一重傷；檢警查出，王嫌之前有三次吸食安非他命紀錄，僅獲輕判免坐牢，這次撞死人前吸食喪屍煙彈，落網還辯稱是車子壞掉才暴衝。新北地檢署昨認定王嫌有滅證及反覆實施之虞聲請羈押，新北地院認為，王嫌涉犯不能安全駕駛致人於死、過失傷害、過失致死等罪嫌，案發後有逃離現場情形，認定有逃亡之虞，裁定羈押。

有逃亡之虞 王昶筌羈押

依毒品危害防制條例規定，施用第二級毒品（如安非他命、大麻等）處三年以下有期徒刑；但實務上，初犯或距離上次吸毒已滿三年者，檢方通常只會聲請法院裁定觀察、勒戒或緩起訴處分，若三年內再犯，初次判刑也通常僅判四個月至六個月不等。

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五十歲王嫌住新北市永和區，從事自動門安裝、維修工作，他曾於二〇一五年、二〇一九年及二〇二二年期間吸食安非他命，遭警方逮捕送辦，分別獲檢方予以緩起訴處分及法院判處有期徒刑三個月，可易科罰金。

警方調查，王嫌前天在桃園市八德區訪友期間吸食依托咪酯，毒駕行駛高速公路要返回永和住處，途中行經中和景平路左轉大勇街時，先失控自撞路緣石，接著猛烈倒車，撞上正在等候左轉的機車，七十一歲林姓姊姊載著六十四歲胞妹被撞倒地，豈料王嫌再度加速前進輾壓二人，下車後被見義勇為的民眾制伏。

王嫌稱自知撞上路緣石，但倒車撞擊輾死人的部分，則全部推給車子壞掉暴衝，警方認為這是脫罪之詞，研判他是怕吸毒後駕車被查出想逃跑，最後車子撞壞了才停下。

已退休林姓姊妹感情非常好，妹妹未婚無兒女，一年前至台南定居，假日會北上找胞姊出遊，而前天姊妹外出逛街購物及吃飯，結束返回姊姊樹林住處時遭遇死劫，由於檢警昨相驗死因尚不明確，將擇期解剖釐清死因。

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