兩天奪走3命 卓揆令檢討刑法 提高毒駕刑責

台灣近日接連發生多起毒駕車禍致死事件，行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院長卓榮泰已指示法務部即刻全面檢討，將朝提高刑責及事前預防方向研議。（資料照）

台灣近日接連發生多起毒駕車禍致死事件，行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院長卓榮泰感到非常遺憾與痛心，也認為歷次修法仍有不足之處，卓院長已指示法務部即刻全面檢討，將朝提高刑責及事前預防方向研議。

五月廿二日，彰化彰南路毒駕貨車案，貨車司機駕車衝撞站在火鍋店門口聊天的林姓一家人，釀成二死三傷；隔天上午彰化市又有砂石車司機毒駕失控直衝大賣場，造成三人受傷。

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五月廿三日，五十歲王姓男子行經新北市中和區時，倒車時猛烈撞擊後方機車，隨後又駕車前進，輾壓被撞倒在地的林姓姊妹，六十四歲的妹妹送醫不治。警方在王男身上搜出二級毒品依托咪酯（喪屍菸彈）及吸食器，且現場唾液快篩檢測呈毒品陽性反應。

研議事前預防 強化警惕嚇阻效果

針對多起毒駕車禍引發國人不滿，李慧芝指出，歷次修正「刑法」第一八五條之三及其他相關規範，顯然仍有不足之處，行政院長卓榮泰已指示法務部即刻展開全面檢討。對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯等行為人，政府將朝提高刑責及其他事前預防方向研議，強化防免、警惕與嚇阻效果，避免悲劇再次發生。

要求六大緝毒系統 加強緝毒力道

李慧芝指出，卓院長並要求「檢、警、調、憲、海巡、海關」等六大緝毒系統加強緝毒力道，全力保障社會安全與國人平安。

新北市發生毒駕害命事件，新北市長侯友宜認為，從重量刑、提高刑度是必然的。

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