頭城遶境意外 鞭炮炸進車斗急跳車 翁頭撞地亡

宜蘭頭城遶境意外！鞭炮掉車內引濃煙。（民眾提供）

宜蘭縣頭城鎮昨天驚傳一起遶境意外！當地廟宇舉行遶境活動，車隊行經壯濱路竹安橋時，因鞭炮不慎掉落小貨車車斗引發濃煙，車斗上七十一歲江姓男子情急跳車，落地不幸身亡；外界質疑是遭後方的載運神轎的大貨車閃避不及撞上，但是駕駛否認，強調並未撞到江男，車禍原因警方調查中。

無遭車輪輾過跡象

後車稱閃過沒撞到

據了解，這起事故發生在昨天中午十二點多，當時廟宇遶境車隊行經壯濱路竹安橋路段，七十一歲江姓男子為廟方人員，疑似被已點燃、不慎掉落車斗內的鞭炮嚇到，為躲避濃煙及火花，情急下直接從行駛中的小貨車上跳車逃生。

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外界質疑，緊跟在後方、負責載運神轎的大貨車六十歲張姓駕駛，疑被大量煙霧遮蔽視線，見江男突然竄出跌落車道時，閃避不及撞上；不過，張姓駕駛否認，稱當時煙很大，看到人時就閃過去並沒有撞到江男。

車禍現場留有大量血跡，警消獲報趕抵現場，江男已無生命徵象送醫搶救，因頭部重創傷重不治。

警方調查，江男並無遭車輪輾過的跡象，地面血跡則疑似來自頭部重創流出，張男酒測值為零，詳細肇事原因待後續調查釐清；不過因小貨車後方載人屬違法，將處車輛駕駛人三千元以上、一萬八千元以下罰鍰。

宜蘭頭城遶境意外！鞭炮掉車內引濃煙，7旬翁跳車落地亡。（民眾提供）

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