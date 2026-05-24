為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    頭城遶境意外 鞭炮炸進車斗急跳車 翁頭撞地亡

    2026/05/24 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭頭城遶境意外！鞭炮掉車內引濃煙。（民眾提供）

    宜蘭頭城遶境意外！鞭炮掉車內引濃煙。（民眾提供）

    宜蘭縣頭城鎮昨天驚傳一起遶境意外！當地廟宇舉行遶境活動，車隊行經壯濱路竹安橋時，因鞭炮不慎掉落小貨車車斗引發濃煙，車斗上七十一歲江姓男子情急跳車，落地不幸身亡；外界質疑是遭後方的載運神轎的大貨車閃避不及撞上，但是駕駛否認，強調並未撞到江男，車禍原因警方調查中。

    無遭車輪輾過跡象

    後車稱閃過沒撞到

    據了解，這起事故發生在昨天中午十二點多，當時廟宇遶境車隊行經壯濱路竹安橋路段，七十一歲江姓男子為廟方人員，疑似被已點燃、不慎掉落車斗內的鞭炮嚇到，為躲避濃煙及火花，情急下直接從行駛中的小貨車上跳車逃生。

    外界質疑，緊跟在後方、負責載運神轎的大貨車六十歲張姓駕駛，疑被大量煙霧遮蔽視線，見江男突然竄出跌落車道時，閃避不及撞上；不過，張姓駕駛否認，稱當時煙很大，看到人時就閃過去並沒有撞到江男。

    車禍現場留有大量血跡，警消獲報趕抵現場，江男已無生命徵象送醫搶救，因頭部重創傷重不治。

    警方調查，江男並無遭車輪輾過的跡象，地面血跡則疑似來自頭部重創流出，張男酒測值為零，詳細肇事原因待後續調查釐清；不過因小貨車後方載人屬違法，將處車輛駕駛人三千元以上、一萬八千元以下罰鍰。

    宜蘭頭城遶境意外！鞭炮掉車內引濃煙，7旬翁跳車落地亡。（民眾提供）

    宜蘭頭城遶境意外！鞭炮掉車內引濃煙，7旬翁跳車落地亡。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播