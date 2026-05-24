為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高風險家庭 之前生兩孩都送養

    2026/05/24 05:30 記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導
    四個月大女嬰在梧棲童綜合住院觀察。（記者張軒哲攝）

    四個月大女嬰在梧棲童綜合住院觀察。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區一對二十一歲夫妻二十一日被發現陳屍在社區大樓，留四個月大女嬰獨活，女嬰送醫後生命跡象穩定；這對年輕夫妻已死亡多時，被發現是這對夫妻爽約帶女嬰到衛生所打預防針，社工打電話不通，之後持續聯繫也失聯，機警的台中市家防中心社工警覺有異，女嬰及時獲救。

    未依約帶女嬰打預防針

    這對年輕小夫妻本月才從新北市搬來台中，據了解，因經濟貧困等問題，在新北市被列為高風險家庭，有領取托育補助，無其他救助津貼，因經濟問題，之前生育兩個孩子都送養，台中市社會局社工接手後積極關懷，一家三口搬來台中後只靠先生打零工，妻子在家照顧小女兒，台中市家防中心社工訪視夫妻與女嬰，未發現異狀，女嬰也健康正常，但察覺兩人對改善女兒照護方式及環境並不積極，社工想再多觀察父母的照顧能力，因此約定陪同去打預防針，不料小夫妻卻失約、失聯。

    社工警覺追查 破門救嬰

    這對夫妻爽約帶女嬰到衛生所打預防針，社工打電話不通，持續連繫也失聯，機警的社工警覺有異，直接到夫妻住處仍無人應門，社工與督導討論後決定確認父母是否在家，因此跟管理員調監視畫面，發現夫妻已三天沒有出入紀錄，持續叫門仍無反應，趕緊報警破門。

    幸及時發現女嬰仍活著，送醫後女嬰生命跡象穩定，社會局表示，女嬰將暫時緊急安置，社工也會評估家屬的照顧意願及能力，確保女嬰獲得妥適照顧。

    社會局表示，若民眾因重大家庭變故或突發事件，導致經濟陷入困境、家庭成員有受照顧及教養需求時，台中市有十四區家庭福利服務中心，可協助連結經濟補助與相關資源。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播