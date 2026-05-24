高風險家庭 之前生兩孩都送養

四個月大女嬰在梧棲童綜合住院觀察。（記者張軒哲攝）

台中市梧棲區一對二十一歲夫妻二十一日被發現陳屍在社區大樓，留四個月大女嬰獨活，女嬰送醫後生命跡象穩定；這對年輕夫妻已死亡多時，被發現是這對夫妻爽約帶女嬰到衛生所打預防針，社工打電話不通，之後持續聯繫也失聯，機警的台中市家防中心社工警覺有異，女嬰及時獲救。

未依約帶女嬰打預防針

這對年輕小夫妻本月才從新北市搬來台中，據了解，因經濟貧困等問題，在新北市被列為高風險家庭，有領取托育補助，無其他救助津貼，因經濟問題，之前生育兩個孩子都送養，台中市社會局社工接手後積極關懷，一家三口搬來台中後只靠先生打零工，妻子在家照顧小女兒，台中市家防中心社工訪視夫妻與女嬰，未發現異狀，女嬰也健康正常，但察覺兩人對改善女兒照護方式及環境並不積極，社工想再多觀察父母的照顧能力，因此約定陪同去打預防針，不料小夫妻卻失約、失聯。

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社工警覺追查 破門救嬰

這對夫妻爽約帶女嬰到衛生所打預防針，社工打電話不通，持續連繫也失聯，機警的社工警覺有異，直接到夫妻住處仍無人應門，社工與督導討論後決定確認父母是否在家，因此跟管理員調監視畫面，發現夫妻已三天沒有出入紀錄，持續叫門仍無反應，趕緊報警破門。

幸及時發現女嬰仍活著，送醫後女嬰生命跡象穩定，社會局表示，女嬰將暫時緊急安置，社工也會評估家屬的照顧意願及能力，確保女嬰獲得妥適照顧。

社會局表示，若民眾因重大家庭變故或突發事件，導致經濟陷入困境、家庭成員有受照顧及教養需求時，台中市有十四區家庭福利服務中心，可協助連結經濟補助與相關資源。

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