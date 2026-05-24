台中21歲小夫妻陳屍租處 4月嬰險餓死

清水分局調查夫妻死因。（記者張軒哲攝）

台中市一對年僅廿一歲的年輕夫妻廿一日夜間被發現陳屍梧棲租屋處主臥室，四個多月大的女嬰則躺在客房床邊的地上，女嬰送醫後生命跡象穩定；警方調查，這對小夫妻本月才從新北市搬到梧棲租屋居住，爸爸打零工，媽媽在家照顧孩子，夫妻收入不穩定，研判無他殺及外力介入，全案將由台中地檢檢察官、法醫解剖相驗，以釐清死因。

約三天未進食 輕微脫水

警方調查，這對夫妻是新北市高風險列管個案，搬到梧棲後台中市社會局接手關懷，社工進行過一次訪視，原應在十八日帶女嬰打預防針，卻未依約定時間現身衛生所，社工連繫多日，電話均無人接聽，廿一日夜間前往大樓了解，經追查調閱社區進出資料，發現小夫妻已三天沒有出入刷卡紀錄，立即通報警方破門而入。

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陪同查看的頂寮里長鐘金水表示，當時一開門，看到夫妻平躺在主臥室床上，後來消防隊員從另一間房抱出女嬰。女嬰隨即被送醫觀察，醫院指出，女嬰約三天未飲食，身體虛弱，有輕微脫水現象，逐步提供飲水和牛奶後，已恢復正常，目前正常餵奶，仍在小兒病房住院觀察；眾人慶幸若再晚一兩天被發現，女嬰恐會活活餓死。。

只靠小爸爸打零工維生

據了解，年輕爸爸打零工，收入不穩定，年輕媽媽也沒謀生能力，近期才搬到梧棲租屋，大樓管理員及鄰居不熟識，房租每月約一萬多元，夫妻生活陷入困境，疑不願向父母要生活費，又不知如何向外界求援。

不願當伸手牌 不懂求援

小夫妻的父母親廿一日夜間接獲噩耗從北部南下台中，在派出所製作筆錄時，神情哀戚，雙方家長態度平和，並未相互指責，只說兒女都成年，男方的父親稱也不太清楚他們平日狀況，不了解兒子目前做什麼工作。

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