豪砸5900萬投資鄰居 見他直播被質疑 驚覺遇詐

台中地院判林男須返還陳女5900萬元，全案仍可上訴。（資料照）

台中市陳姓女子因信任鄰居林姓男子，誤信對方聲稱握有「超跑租借」、「外匯融資」與金融借貸合作等高獲利投資管道，短短一年多內陸續投入高達五千九百萬元，直到某天看見林男直播時遭網友質疑「涉嫌詐騙」，她才驚覺受騙，台中地院審理後認定林男施用詐術，判他須返還陳女五千九百萬元。

騙投資超跑、外匯分紅

經查，陳女與林男原本是上下樓鄰居，雙方平時有所往來，林男自二〇二一年八月起，開始向陳女描繪各種高報酬投資藍圖，聲稱自己經營金融借貸網路合作平台，還涉及外匯車融資、超級跑車租借行銷等事業，只要投入資金，就能穩定獲利、定期分紅。

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陳女因信任對方，加上林男說得頭頭是道，逐漸卸下心防，陸續以五百萬元、八百萬元等金額投資，甚至其中一次還豪砸三千六百萬元，短短一年多時間內，前後五次交付款項，總金額高達五千九百萬元。

從未提供具體營運資料

然而，林男收錢後卻始終沒有提供任何具體營運資料，不但看不到所謂的金融平台進展，也沒有超跑報關、牌照、保險或車輛到港等證明文件，原本承諾的外匯分紅更是從未兌現，且每當陳女詢問進度，林男總以各種理由拖延。直到二〇二三年三月間，陳女無意間看到林男在網路直播中，遭其他人公開質疑涉嫌詐騙投資款項，她心生不安，進一步查詢後更發現，林男過去竟曾涉及冒用車商名義、吸金投資等案件，這才驚覺掉入精心設計的投資陷阱，隨即提告求償。

法院判錢應全數吐還

法院審理時，林男未到庭，也未提出任何書狀答辯，法官審酌陳女提出的匯款紀錄、投資契約與雙方對話內容後，認定林男確實以虛構投資名義施用詐術，使陳女陷於錯誤而交付款項，侵權行為與損害結果具有直接因果關係，因此判決林男應全數返還五千九百萬元，全案仍可上訴。

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